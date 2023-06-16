奪寶奇兵5｜六大必睇位拆解年輕版夏里遜福　首集經典角色回歸

經典賣座奪寶歷險系列《奪寶奇兵》（Indiana Jones)，自1981年起，經歷了一共四集發展，來到2023年，全新鉅製《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），繼續由巨星夏里遜福（Harrison Ford）強勢回歸，飾演傳奇英雄考古學家鍾斯博士（Indiana Jones），今次史提芬史匹堡（Steven Spielberg）退下導演一職，由《盧根》（Logan）導演占士曼高（James Mangold）執導，故事仲會貫穿頭幾集，相當精彩。（上映日期︰6月29日）



今次是夏里遜福最後一次飾演傳奇英雄考古學家鍾斯博士（Indiana Jones）。（《奪寶奇兵：命運輪盤》劇照）

《奪寶奇兵》電影系列，掀起奪寶熱潮，全球票房勁收19.8億美元（約154億港元）。今個暑假，最新鉅製《奪寶奇兵：命運輪盤》作為系列第5集，製作團隊將為觀眾帶來更強勁、更創新、更驚險刺激的奪寶特技。

夏里遜福最後一次演出

巨星夏里遜福強勢回歸，再度飾演考古學家鍾斯博士，而今集將會是這位奪寶巨星最後一次冒險，至於終極任務就是奪取可改變人類歷史的「命運輪盤」！夏里遜福本人亦親口確認：「這是系列最終章，這是我最後一次飾演這角色。」

今集的終極任務，就是奪取可改變人類歷史的「命運輪盤」。（《奪寶奇兵：命運輪盤》劇照）

大師級班底打造

《奪寶奇兵：命運輪盤》由兩位電影大師史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及佐治魯卡斯（George Lucas）聯手擔任執行監製。事實上，《奪寶奇兵》之前4集都是由史提芬史匹堡執導，今集將交棒給曾兩度提名奧斯卡的占士曼高（James Mangold）。

占士曼高執導過《盧根》（Logan）、《極速傳奇：褔特決戰法拉利》（Ford V. Ferrari）、《弦途有你》（Walk the Line）等好評之作，史提芬史匹堡亦盛讚：「他不論在角色設計、場面調度、節奏、剪接等都與我見解相似，如果《奪寶奇兵》不由我拍的話，占士曼高就是人選。」而夏里遜福得知是占士曼高執導之後，亦立刻百分百確認參與這次演出！

基本上見到「福伯」，腦海都會響起《奪寶奇兵》嘅音樂。（《奪寶奇兵：命運輪盤》劇照）

經典配樂再續

至於經典的電影配樂，就繼續由5度勇奪奧斯卡，世界頂級配樂大師約翰威廉斯（John Williams）擔任，約翰威廉斯的作品首首經典，除了整個《奪寶奇兵》系列，還有《星球大戰》系列 、《侏羅紀公園》 （Jurassic Park）、《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）、《大白鯊》（Jaws）等鉅作配樂。年事已高的約翰威廉斯，原本只打算為《奪寶奇兵：命運輪盤》創作幾個主要樂章，但開始配樂後決定把整套電影的音樂都完成，可見他的電影及《奪寶奇兵》系列的熱情及厚愛！

25分鐘大戰場面震撼視覺

《奪寶奇兵》系列每集都帶來創新歷險大場面，更以前所未見的製作設計知名，《奪寶奇兵：命運輪盤》亦不例外，鍾斯博士繼續環跨世界歷險，今集將由北非摩洛哥展開，上天下海，橫越全球展開海陸空奪寶激鬥，由地面打到入紐約地下鐵系統的火車追逐戰；北非城市街頭機動三輪車驚險大戰；深潛希臘神秘海底謎城；戰機超高空生死鬥；再加上一開場長達25分鐘的超級動作鏡頭；以及電影壓軸的一場震撼動作場景；還有鍾斯博士用經典皮鞭大戰幾十支槍，必定令觀眾意想不到，大開眼界，娛樂性和可觀性爆燈！

第一集的夏里遜福，演出時只有39歲。（《奪寶奇兵》劇照）

科技令80歲的夏里遜福都可以回春。（《奪寶奇兵：命運輪盤》劇照）

回春特技人馬超猛料

而為了打造年輕版的鍾斯博士將會出現，更是棄用舊片段，特意製作全新畫面。負責這艱難任務的就是勇奪15次奧斯卡的Industrial Light & Magic（ILM）特技公司，他們打造的《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way Of Water）、《狂野時速10》（Fast X）、《星球大戰》（Star Wars）系列相信大家都不陌生，究竟夏里遜福會以何等模樣現身，大家要密切留意電影上畫了！

今集有新角色，亦有舊角回歸。（《奪寶奇兵：命運輪盤》劇照）

首集兩大角色回歸

除了夏里遜福繼續飾演鍾斯博士，曾在第一集及第三集飾演Sallah（薩拉） 的尊懷士戴維斯（John Rhys-Davies）也回歸演出，而由嘉倫阿蘭（Karen Allen）飾演的經典女角Marion Ravenwood（(瑪麗安瑞文伍得）亦將再度登場。