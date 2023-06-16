Jennie@BLACKPINK《The Idol》爆粗　「佢係咪好X過我」震驚網民

HBO美劇《The Idol》日前開播，南韓女團BLACKPINK成員Jennie參演成為一大賣點，第二集其中一幕Jennie跟The Weeknd對話，Jennie爆粗說出十八禁對白，引起網民熱烈討論。

Jennie跟The Weeknd大講十八禁露骨對白，震驚大批網民。（影片截圖）

《The Idol》因題材大膽受到不少爭議，Jennie參演亦令粉絲表示不滿，認為經紀公司YG沒有好好為她把關。繼首集Jennie與兩男大跳性感舞蹈，新一集中她有更大尺度演出，劇情講到她跟好友Lily Rose-Depp的男友The Weeknd，私底下有性關係，其中一幕Jennie對The Weeknd說：「佢係咪好X過我？」（she better fxxk than me?），The Weeknd回答：「BB，冇人好X過你」（baby, nobody is better fxxk than you）。

重溫Jennie劇中大跳性感舞蹈畫面

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網民驚訝Jennie說出如此露骨的對白，以及原來在劇中飾演奸角，跟好姊妹爭男人，相信接下來的劇情發展會有更多「驚喜」。

《The Idon》八大賣點