Jennie@BLACKPINK《The Idol》爆粗　「佢係咪好X過我」震驚網民

HBO美劇《The Idol》日前開播,南韓女團BLACKPINK成員Jennie參演成為一大賣點,第二集其中一幕Jennie跟The Weeknd對話,Jennie爆粗說出十八禁對白,引起網民熱烈討論。

Jennie跟The Weeknd大講十八禁露骨對白,震驚大批網民。(影片截圖)

《The Idol》因題材大膽受到不少爭議,Jennie參演亦令粉絲表示不滿,認為經紀公司YG沒有好好為她把關。繼首集Jennie與兩男大跳性感舞蹈,新一集中她有更大尺度演出,劇情講到她跟好友Lily Rose-Depp的男友The Weeknd,私底下有性關係,其中一幕Jennie對The Weeknd說:「佢係咪好X過我?」(she better fxxk than me?),The Weeknd回答:「BB,冇人好X過你」(baby, nobody is better fxxk than you)。

重溫Jennie劇中大跳性感舞蹈畫面

網民驚訝Jennie說出如此露骨的對白,以及原來在劇中飾演奸角,跟好姊妹爭男人,相信接下來的劇情發展會有更多「驚喜」。

