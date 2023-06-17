《怪物》康城影展最佳劇本　6號＠RubberBand Edward Chan率先睇

榮獲第76屆康城影展「最佳劇本」的得獎電影《怪物》，將於6月22日香港上映，而昨晚（16/6）就舉行香港群星首映禮，出席嘉賓包括黃又南、6號@RubberBand、唱片監製Edward Chan、顧定軒、馮皓揚等等，大家看後都有不同感受，讚不絕口。

電影《怪物》以兩位小朋友的友情考驗作故事骨幹。（《怪物》劇照）

日本導演是枝裕和，早前出席康城電影節，而《怪物》更贏得最佳劇本獎。（VCG）

《怪物》(MONSTER)，集合日本三大影壇巨擘，終極聯手打造，包括導演是枝裕和，《她和他的戀愛花期》神級編劇坂元裕二，以及《末代皇帝溥儀》殿堂級音樂大師坂本龍一離世前為電影配樂，留下撼動心弦遺作。

首映禮邀請到6號@ RubberBand及Edward Chan等嘉賓出席。（電影公司相片）

而幕前的班底亦是「怪物」級配搭，有《小偷家族》日本金像影后安藤櫻、《乒乓情人夢》永山瑛太、以及《阿信的故事》田中裕子等。電影於昨晚舉行首映，出席嘉賓有黃又南、6號@ RubberBand、顧定軒、馮皓揚、Edward Chan、許誠毅（《捉妖記》導演）、吳煒倫（《毒舌大狀》導演）、何爵天（《正義迴廊》導演）等等。

《捉妖記》導演許誠毅都有出席首映。（電影公司相片）

《毒舌大狀》導演吳煒倫都來先睹為快。（電影公司相片）

《怪物》故事講述平靜的湖畔小鎮，疼愛兒子的單親媽媽早織（安藤櫻 飾）、為學生著想的爽直老師保利 （永山瑛太 飾）以及天真爛漫的孩子們本過著安穩的生活，卻因為一次校園衝突，發酵釀成軒然大波，惹起社會與媒體的關注。當事態越見嚴重，竟在一個暴風雨的清晨，兩個孩子雙雙失去了蹤影……