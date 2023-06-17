熊黛林網大演川島芳子演技大爆發　網民恥笑浮誇︰意淫又單薄

熊黛林主演的內地網絡電影《追殺川島芳子》近日上架，戲中飾演傳奇人物川島芳子的她，使盡渾身解數去演，稱得上是演技大爆發，可是網民似乎唔收貨，批評她表現浮誇，有些表情更是引人發笑，慘被形容為「意淫又單薄」。

網民恥笑戲中熊黛林的表情十分浮誇。（電影截圖）

《追殺川島芳子》講述民國背景下日軍作亂，侵擾中國土地，到處民不聊生。作為格格的金碧輝（熊黛林 飾）卻依舊抱有光復滿清的幻想，為此不惜與日本人合作，化名川島芳子，戕害熱血青年，圍剿以鋤奸團為首的一批正義之士。乞丐阿飛（葉小開 飾）亦被捲入，家仇國恨齊湧心頭，只有一柄斧頭在手的他將如何反轉劣局，逆境求生？

這個妝容亦令人出戲。（電影截圖）

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雖然電影以川島芳子掛帥，但熊黛林的出場時間並非最多，反而劇情重心放在鋤奸團的成員身上。過往演出多數為花瓶，難得今次遇上極有發揮的角色，看得出熊黛林出盡全力去演，可是盡力做不等於做得好，網民的評價相當慘不忍睹，「演繹得像個欲求不滿的小媳婦」、「用如此神經病的方式來演繹一個複雜的人，實在是很災難」、「梅豔芳版本甩熊黛林十幾條街」、「川島芳子泉下有知熊黛林這麼演她，保不齊都得氣活，離離原上譜」。