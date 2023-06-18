機動電視台︱鄭中基爆《喜馬拉亞星》辛酸　唔夠道具槍竟然要咁做

鄭中基旗下網上頻道《機動電視台》製作節目一直受盡觀眾歡迎，而頻道點擊率最高節目「匪夷所思」系列，日前以「片場拍嘢之匪夷所思」為題，邀請影視製作業內人士投稿，分享大銀幕背後，幕後工作人員在拍攝期間遇過超乎想像的搞笑經歷。



鄭中基旗下網上頻道《機動電視台》最新一集「匪夷所思」以影視業為主題，得到不少業內人士留言分享經歷。（《機動電視台》影片截圖）

鄭中基最辛苦一次拍攝

節目開始時，鄭中基為拋磚引玉，親爆一次拍攝辛酸經歷。鄭中基分享早年拍攝由韋家輝執導的喜劇《喜馬拉亞星》的經歷，表示拍攝主要戲份後，需要到廠內補拍特技鏡頭：「我哋開廠之後，嗰時就講返去拍一組（8小時）就搞掂㗎喇！」然而在一組戲拍攝完成後，工作人員前來詢問宵夜選擇，鄭中基以為拍攝將稍為超時，但及後又接連詢問早餐、午餐、晚餐等選擇。

鄭中基分享拍攝《喜馬拉亞星》期間，在錄影廠補拍特技鏡頭的超時經歷。（《機動電視台》影片截圖）

最後鄭中基表示：「我哋足足喺個廠到拍咗三日兩夜！嗰時就真係拍到屍橫遍野！係全部人瞓晒喺到！」他更回憶指：「我記得導演（韋家輝）都拍到起晒眼膠，連個Mon都睇唔到咁濟！」以此分享電影背後，不論演員或是幕後工作人員其實都非常辛苦。

鄭中基回憶補拍《喜馬拉亞星》的特技鏡頭過程最後長達三日兩夜，導演韋家輝也幾乎捱不住。（《機動電視台》影片截圖）

道具槍不足點算好？

在鄭中基分享過後，他讀出一段由二次奪得香港電影金像獎「最佳攝影」獎的著名攝影師關智耀（Jason Kwan）的留言，他引述留言表示：「聽返嚟嘅！『大西』拍槍戰戲，唔夠道具槍，『大西』導演話『後面所有武師將隻手用噴漆濆黑自己嘅右手！用隻手扮返支槍出嚟開槍！』結果又真係過到骨，冇人知係假手槍。」

鄭中基分享一則金像攝影師關智耀的留言，指拍攝期間不夠道具槍，導演竟叫武師將右手噴黑扮成手槍。（《機動電視台》影片截圖）

熟悉攝影技巧的鄭中基分享指：「你知道呢有景深㗎嘛！（伸出）兩隻手指黑色，然後另一隻手揸住，應該都幾似嘅！」

熟悉攝影原理的鄭中基表示，在鏡頭景深下，方法在對焦景深外的畫面理應可行。（《機動電視台》影片截圖）

演員要食垃圾飯？

鄭中基亦分享了另一位投稿業內人士一則駭人片場經歷，他表示有一位讀者曾經拍攝一段綁架戲份，劇情講述綁匪要給男女演員吃飯：「場戲係食完晚飯先拍嘅，咁道具（工作員人）就喺垃圾桶將食完嘅飯餸整成兩盒，畀咗個演員……演員準備食嘅時候，畀劇務發現制止咗！」

鄭中基從投稿留言中分享一則演員幾乎吃了「垃圾飯」的經歷。（《機動電視台》影片截圖）

鄭中基續指：「跟住XX（責罵）個道具『做乜要畀垃圾飯人哋食？』道具就話『現場冇飯……』劇務問『做乜唔叫人去買？』道具就話『通告剩係寫飯盒兩個，冇話要飯喎！』跟住之後就冇見過個道具喇！」故事令鄭中基大笑兼驚訝之餘，亦表示道具工作人員應詢問導演飯盒是否需要連同飯一同準備。