職業特工隊︱湯告魯斯黑超下現魚尾紋　與舊愛出席首映同框零尷尬

由湯告魯斯主演的特務動作系列《職業特工隊：死亡清算上集》將於7月11日上映。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影海報）

萬眾期待的特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning—Part One）將於7月11日上映，電影由系列男主演湯告魯斯（Tom Cruise）繼續飾演主角Ethan Hunt，並連同Simon Pegg飾演的老戰友、第5、6集女主角Rebecca Ferguson再度出擊，今集更繼續有Vanessa Kirby飾演「白寡婦」，並加入舊愛「卡特隊長」Hayley Atwell、「螳螂女」Pom Klementieff及Mariela Garriga三位女演員，可謂豔福不淺。

湯告魯斯攜同五位新舊女主演出席《職業特工隊：死亡清算上集》世界首映禮，女演員包括（前排左起）：Mariela Garriga、Rebecca Ferguson、Hayley Atwell、Pom Klementieff及Vanessa Kirby。（視覺中國）

日前《職業特工隊：死亡清算上集》於意大利羅馬舉行全球首映，並於西班牙階梯前設置大型紅地氈，湯告魯斯攜同五位女主演一同出席，場面盛大。年屆60的湯告魯斯以一身藍色三件頭西裝亮相，並配戴飛機師款式的太陽眼鏡到場，令影迷聯想到去年由他主演的年度最賣座電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）。

湯告魯斯以一身藍色三件頭西裝出席《職業特工隊：死亡清算上集》世界首映禮，令影迷聯想到去年主演的年度最賣座電影《壯志凌雲：獨行俠》。（視覺中國）

湯告魯斯束一頭長髮現身，在除下太陽眼鏡後略顯老態，眼尾湧現多條魚尾深紋，亦比拍攝期間略為擁腫。而湯告魯斯在拍攝電影期間，曾與「卡特隊長」Hayley Atwell傳出緋聞，二人於首映禮上同場登上紅地氈，同框合照期間亦未顯尷尬，十分大方。

除下太陽眼鏡的湯告魯斯，略顯老態，眼尾展現魚尾深紋，亦比拍攝《職業特工隊：死亡清算上集》期間略為擁腫。（視覺中國）

湯告魯斯與緋聞舊愛「卡特隊長」Hayley Atwell一同出席《職業特工隊：死亡清算上集》首映禮，二人均表現大方，合照亦未顯尷尬。（視覺中國）

與湯告魯斯一同出席首映的五位80後女主演，一律盛裝出席、於紅地氈上爭豔鬥麗，英國女演員「卡特隊長」Hayley Atwell雖然罕有收起逼爆上圍，然而亦不減亮麗與霸氣，力壓四位比自己更年輕的女演員，成為紅地氈最觸目女星。

年屆41歲的「卡特隊長」Hayley Atwell，於《職業特工隊：死亡清算上集》首映禮上罕有收起逼爆上圍，但仍然表現亮麗與霸氣的一面，成功成為紅地氈上最為觸目的女演員。（視覺中國）

而分別於第5、6集登場的Rebecca Ferguson與Vanessa Kirby，打扮亦非常高貴奪目，緊隨卡特隊長。相反最為年輕的Mariela Garriga，人氣輸蝕之餘，粉藍色露肩長裙亦與一眾主演顯得格格不入，此前作品量不豐的她，在紅地氈上再輸一仗，看來要等觀眾在電影中憑她的表現再作定論。

Vanessa Kirby以一身吊帶裸色裙出席《職業特工隊：死亡清算上集》首映，性感之餘女人味十足。（視覺中國）

Vanessa Kirby的標緻五官，亦是《職業特工隊：死亡清算上集》首映上的焦點之一。（視覺中國）

Rebecca Ferguson作為第5集起登場的女主角，出席《職業特工隊：死亡清算上集》首映自然成為焦點。（視覺中國）

已榮升人母的Rebecca Ferguson，女人味十足，亦非常高雅大方。（視覺中國）

Marvel《銀河守護隊》系列「螳螂女」Pom Klementieff以吊帶大露背裝出席《職業特工隊：死亡清算上集》首映，可惜未能成功搶鏡。（視覺中國）

Pom Klementieff於《職業特工隊：死亡清算上集》首映登上紅地氈時，幾乎被裙擺絆倒。（視覺中國）

最年輕的女主演Mariela Garriga，亦有出席《職業特工隊：死亡清算上集》首映。（視覺中國）