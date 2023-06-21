怪物︱數十位造星歌星首映FB得幾十like　唯獨一個人竟然過800！

榮獲康城影展最佳劇本獎的大師之作《怪物》，由日本殿堂級導演是枝裕和執導，攜同神級編劇坂元裕二及已故音樂巨匠坂本龍一合作打造。《怪物》劇情講述以日本的校園欺凌、家庭問題與兒童成長作為軸心，對日本社會打響警世鐘聲。電影於康城撼動全球影迷後，日前於香港舉行首映，並邀請各界歌影視眾星出席。

由日本名導演是枝裕和執導的新作《怪物》，於康城影展榮獲最佳劇本獎。（《怪物》電影劇照）

《怪物》日前於香港舉行群星首映，邀得歌手兼演員黃又南、李靖筠、楊天宇、楊天宇、「造星」顧定軒等數十位星級嘉賓出席。首映現場盛況的花絮照片，亦於發行商的社交媒體上發布，吸引大批網民留言及點讚。較早前有網民發現，在發行商分享的群星相簿中，各歌影視眾星均獲得數十人讚好及留言，唯獨「亞視一姐」薛影儀亮相首映現場的相片，單獨點讚數目超過800人，遠遠拋離在場資深前輩！

「亞視一姐」薛影儀出席《怪物》香港群星首映的相片，在發行商社交媒體上被大批網民like爆，總數遠拋其他出席的資深前輩。（安樂影片Facebook截圖）

自從阿儀（薛影儀）於本年四月初推出首支個人單曲《一加一等於阿儀》後，人氣火速飊升，MV上載到影片網站短短兩個月便累積超過180萬觀看次數，令「阿儀係你嘅小Baby」瞬間成為城中潮語！而阿儀出席《怪物》香港首映時，於電影《怪物》戲名及宣傳語「到底發生過什麼事」前的留影，亦被網民like爆瘋傳，並紛紛為大家的「小Baby」留言：「簡直係行為藝術！」「背景真係一流！」，亦有網民留言點評阿儀擺pose影相的技巧：「她在罰站嗎？」以阿儀招牌登場pose開玩笑。