速命道｜劉德華力撐柯受良兒子　難忘狂風下拍《笨小孩》︰很傻氣

台灣極速飛車電影《速命道》由已故「亞洲第一飛人」柯受良（黑哥）次子柯有謙首次執導，黑哥長子柯有倫、邱炳豪編劇，將於6月29日在香港上映，更邀得超有份量的影帝劉德華（華仔）及影后林嘉欣（Karena）參與特別演出。

劉德華在戲中飾演神秘角色「大尾」，亦正亦邪。（《速命道》劇照）

劉德華在戲中飾演神秘角色「大尾」，亦正亦邪，而當導演柯有謙邀請華仔演出，華仔想也不想便接下了老朋友之子的邀請：「我沒有考慮就把有謙的合作答應下來， 期望年青人為電影寫下新的一個篇章。這次能夠與有謙合作，既是緣份，也是一次有意義的傳承，希望未來日子可以看到他更多的作品。也許是自小受爸爸的薰陶，他們兩兄弟都很愛賽車，所以對賽車題材的電影有一份情意結。雖然有謙在電影導演的崗位上仍是新人，但看得出兩人對電影很有熱誠、才華 。」

劉德華希望日後可以看到柯有謙更多的作品。（《速命道》劇照）

劉德華沒有考慮太多就答應柯有謙的合作邀請︰「 期望年青人為電影寫下新的一個篇章。」（《速命道》劇照）

華仔跟黑哥的最經典的合作，首選歌曲〈笨小孩〉，這首1998年推出的華語流行經典歌曲，由華仔作詞，華仔與黑哥及吳宗憲主唱，而當年拍攝〈笨小孩〉MV，原來也令華仔最難忘，「我認識的黑哥是對工作很有熱誠的人， 最難忘一定是當年拍〈笨小孩〉那首MV ，我跟黑哥、吳宗憲在刮颱風下走到街上走來走去，雖然很傻氣， 但大家一條心像兄弟們無懼風雨的完成拍攝。」

當年華仔跟吳宗憲、柯受良合唱《笨小孩》，稱霸華語樂壇。(《笨小孩》影片截圖)

MV中三人在街頭避雨，又幫手移走路上被大風吹斷的樹枝，完美體現笨小孩的精神。事實上柯氏一家與華仔真的交情甚深，導演柯有謙表示：「兒時爸爸柯受良忙著籌備飛越黃河時，都是華哥在照顧我們兄弟，很感謝他的照顧，第一時間就想要邀請華哥參與演出，也感謝他一口答應。」

劉德華︰「我跟黑哥、吳宗憲在刮颱風下走到街上走來走去，雖然很傻氣， 但大家一條心像兄弟們無懼風雨的完成拍攝。」(《笨小孩》影片截圖)

而林嘉欣在《速命道》中演華仔的太太，Karena笑指兩人已很有默契：「今次是第二次與華仔演夫妻，感覺到大家已經有默契，因為身體語言呃不到人，加上華仔是一個很charming非常容易令人愛上的人，所以一點難度都沒有。」戲中Karena與華仔有一名女兒，拍攝時現場有半歲大的BB也有6歲的小演員，幸運地兩位都很乖巧，拍攝非常順利。《速命道》故事圍繞飛車、賽車，Karena指如果有機會都很想挑戰車手的角色，而她現實中原來是一個惡死司機！「我揸車好惡㗎，一塞車就好心𤷪𤺧，排隊成日排唔到自己就會開始cut線。」她揸車主要都是返陶瓷室、回公司、接送小朋友，就算𤷪𤺧都絕對會安全駕駛。