壯志凌雲獨行俠︱珍妮花康納莉初夏泳照　身材零走樣媲美全盛時期

去年上映全球票房冠軍鉅製《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），由湯告魯斯（Tom Cruise）主演，並與奧斯卡女配角得主珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）於電影中上演一段黃昏戀。

湯告魯斯與珍妮花康納莉於《壯志凌雲：獨行俠》裡飾演男女主角，譜寫一段黃昏戀。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

現年52歲的珍妮花康納莉，已經為三子之母，但靚樣身材保養極佳，今日更於社交媒體分享初夏泳照，大晒窈窕身材及結實腹肌，絲毫看不出曾經誕下三子，與二十多年前演出《迷上癮》（Requiem for a Dream）時的身材相比，完全零走樣！

珍妮花康納莉於社交媒體分享初夏遊船河的泳裝照，身材窈窕，拍得住全盛時期！（珍妮花康納莉IG圖片）

珍妮花康納莉的身型與當年參演《迷上癮》時，絲毫沒有走樣。（《迷上癮》電影劇照）

珍妮花康納莉於八十年代初出道，曾參演多部名作的女主角，1991年作品《浪漫俏冤家》（Career Opportunities）更成為她顏值巔峰！在戲中，珍妮花康納莉與男主角調情，身穿白色背心與牛仔褲的她，在百貨公司內騎電動木馬的一幕，迷倒全球影迷。

珍妮花康納莉於1991年主演的電影《浪漫俏冤家》，劇情中騎木馬一段戲迷倒全球影迷。（《浪漫俏冤家》電影劇照）

此後珍妮花康納莉片約不斷，於2000年代踏入演藝事業高峰，憑《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）的演出奪得奧斯卡最佳女配角，並先後演出《血鑽》（Blood Diamond）、《變形俠醫》（HULK）及《挪亞方舟》（Noah）等名作。

珍妮花康納莉於2001年在《有你終生美麗》與奧斯卡影帝羅素高爾合作。（《有你終生美麗》電影劇照）