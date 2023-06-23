壯志凌雲獨行俠︱珍妮花康納莉初夏泳照 身材零走樣媲美全盛時期
撰文：莫匡堯
出版：更新：
去年上映全球票房冠軍鉅製《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），由湯告魯斯（Tom Cruise）主演，並與奧斯卡女配角得主珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）於電影中上演一段黃昏戀。
現年52歲的珍妮花康納莉，已經為三子之母，但靚樣身材保養極佳，今日更於社交媒體分享初夏泳照，大晒窈窕身材及結實腹肌，絲毫看不出曾經誕下三子，與二十多年前演出《迷上癮》（Requiem for a Dream）時的身材相比，完全零走樣！
珍妮花康納莉於八十年代初出道，曾參演多部名作的女主角，1991年作品《浪漫俏冤家》（Career Opportunities）更成為她顏值巔峰！在戲中，珍妮花康納莉與男主角調情，身穿白色背心與牛仔褲的她，在百貨公司內騎電動木馬的一幕，迷倒全球影迷。
此後珍妮花康納莉片約不斷，於2000年代踏入演藝事業高峰，憑《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）的演出奪得奧斯卡最佳女配角，並先後演出《血鑽》（Blood Diamond）、《變形俠醫》（HULK）及《挪亞方舟》（Noah）等名作。