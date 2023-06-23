搗破法蘭克︱林家熙雷鬼頭整足7個鐘唔畀洗　談善言：我聞到味嘅

香港電影《搗破法蘭克》由蔡康凝執導及編劇，談善言、岑珈其、林家熙（Locker）、楊偲泳、袁富華等主演。電影今日舉行開鏡儀式，導演攜同一眾主演出席，祈求電影拍攝順利、票房大賣。

《搗破法蘭克》今日舉行開鏡儀式，導演蔡康凝（後排右二）攜同談善言、岑珈其、楊偲泳、Locker林家熙等一眾主演一同出席。（莫匡堯 攝）

《搗破法蘭克》男女主角談善言、Locker林家熙於開鏡禮上接受訪問，阿談與Locker以一身皮褸、工裝造型現身，最令人注目莫過於Locker的雷鬼髮型，阿談笑指Locker的造型耗費極長時間打造，Locker表示：「我個造型一定（集中）個Dreadlock頭啦！而家我叫『Dreadlocker』呀！我個頭嗰日朝頭早10點搞到下晝5點呀！真係搞唔掂！」

談善言與Locker林家熙以一身叛逆風格造型亮相，其中猶以Locker的雷鬼辮子造型最令人注目。（莫匡堯 攝）

Locker表示沒有特意為電影留長頭髮，髮型由造型師將雷鬼辮接駁到他的真髮上，因為角色需要所以亦要忍受：「你行近啲應該聞到啲味！」在旁的阿談笑指：「我聞到味嘅其實！」Locker續指：「冇咁嚴重嘅！其實我個頭兩三日都會洗一次嘅！（談：但係洗嘅時候唔捽得喎！）係呀！因為會捽散咗佢！唔係我懶唔去洗，係髮型師叫我唔好洗咁多。」對於新造型的感覺，Locker笑指：「係完全冇鍾意嘅！好難頂呀！」

Locker林家熙表示雷鬼駁髮造型不能太經常洗頭，談善言則笑指自己在旁聞到味道。（莫匡堯 攝）

談善言今日亦以叛逆風格的皮褸造型現身，被問到會否嘗試Locker的雷鬼造型，阿談笑指：「我諗我一世人都會想試一次嘅，但係我諗都係一次就夠。同埋要有個理由先得，都係拍戲囉！自己無端端唔會搵嚟搞！」對於自己的造型，阿談分享指：「因為呢兩個人都係唔係好服從規矩，好鍾意做啲貪玩、新鮮、刺激嘅嘢，我仲整咗幾個紋身，（前後）我有四個紋身！」她表示自己本身沒有紋身，所以感到頗新鮮。

談善言表示自己的電影造型共有四處紋身。（莫匡堯 攝）

談到二人的戲份，談善言與林家熙分別表示自己需要揸槍，阿談表示：「我哋都有搶劫嘅場口嘅，都唔少，所以我哋有幾場都要開槍，或者玩得好癲！我係第一次揸槍。」Locker則表示：「我之前有試過揸槍，有畀人射、或者自己射人都試過！」他續指：「冇試過走火啊！唔敢啊！冇得乘機開多兩槍，好嘈呀一開！」阿談亦笑指：「但係我哋有好貪玩咁周圍指，自己扮嘢、自己High！」表示自己成長以來看過不少警匪片，終於能夠自己一嚐揸槍開槍的滋味。

談善言與楊偲泳為電影《搗破法蘭克》擔任女主角，兩位風格各異，均極具看頭！（莫匡堯 攝）

Locker更大爆阿談的「瘀事」，他笑指：「我哋開槍嗰場，佢最擔心就係後撞力。（談：點樣演嗰個後撞力！）佢驚演得唔似，上網搵人哋後撞力點樣演，搵阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）做例子！」阿談笑指：「但係佢完全都係不動如山！因為太大隻喇！但係而家得喇，喺鏡頭上睇都Ok嘅！」Locker再補充指：「佢有一個Take，掛住Chok個後撞力，隻手指係冇放到落去開槍嗰個位（扳機）！」阿談笑指：「之後先話『咦！你冇擺到隻手指落去喎！』」