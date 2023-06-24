爆谷一周︱是枝裕和寫信邀坂本龍一合作　親爆：拒絕就不用配樂了

由香港導演谷德昭主持的節目《爆谷一周》第三季今日（24日）啟播，首集節目邀得重量級嘉賓接受節目專訪，為第三季開鑼！谷德昭於節目上訪問榮獲本屆康城電影節「最佳劇本獎」的日本著名導演是枝如和（訪問時仍未獲獎），討論執導新作《怪物》的製作與參加康城影展的點滴，機會極為難得。



日本導演是枝裕和，早前於本屆康城影展憑新作《怪物》贏得「最佳劇本」獎。（視覺中國）

《爆谷一周》第三季第一集，主持人谷德昭邀請到日本著名導演是枝裕和，分享新作《怪物》的製作及參展康城的點滴。（《爆谷一周》節目截圖）

康城9分鐘掌聲

由是枝裕和執導的新作《怪物》，於5月17日在康城影展舉行首映禮，導演攜同男女主角永山瑛太、安藤櫻一同出席，並在電影放映完畢後，獲得現場觀眾長達九分鐘的起立鼓掌致敬。谷德昭問及如何度過該九分鐘時，是枝裕和笑指：「五年前的康城影展，《小偷家族》的時候，樹木希林（日本著名女演員）在我旁邊，她覺得起立致敬令人很害羞，想快點回去！一直在那裏揮手，會好像很想要掌聲的樣子，很難看、她不斷說很討厭！」

是枝裕和新作《怪物》於康城影展舉行首映時，獲得在場觀眾長達九分鐘的掌聲致意。（《爆谷一周》節目截圖）

是枝裕和續指樹木希林今次不在，便讓他感到她所指的尷尬：「當然得到這麼長的掌聲是很高興，但隨着時間越來越長，彷彿感到她在說的尷尬！」

是枝裕和親自分享，指在康城鼓掌致意期間，開始感受到樹林希木所指的尷尬。（《爆谷一周》節目截圖）

誠邀坂本龍一合作

《怪物》的電影配樂，由已故電影音樂大師坂本龍一負責，亦是坂本龍一的遺作。谷德昭問及是枝如和邀請坂本龍一合作的過程，是枝裕和便回憶指拍攝其中一幕後，直覺認為該橋段配上坂本龍一的鋼琴曲會非常合適：「我就說想請坂本先生來做配樂，因為當時我也聽說過他的病情，不確定是否可以請他幫忙，如果坂本先生拒絕，就（索性）決定不用配樂了！」

是枝裕和表示，直覺令他認為應該用坂本龍一的鋼琴曲作為配樂。（《爆谷一周》節目截圖）

是枝裕和為了促成合作，準備一段有聲效及坂本龍一其中一首原創作品的影片：「當時我打算選擇做成立體聲的方法，沒想到寫了一封信、附加入了坂本先生樂曲的影片發送給他，馬上就收到回覆。坂本先生認為電影十分有意思，雖然要為整部電影做配樂，在體力上有些困難，但他心中已有一兩首樂曲的靈感，嘗試創作出來，讓我喜歡的話就使用。」

坂本龍一在接到是枝裕和的邀請後，馬上回信表示願意合作，但要為整部電影配樂，他的體力未必能夠負荷。（資料圖片）

同為電影大師，是枝裕和為導演、坂本龍一為配樂，是枝裕和指二人對《怪物》的想法亦不謀而合：「我對電影中的音樂和聲音的想法，雖然我沒有跟他加以說明，但他的想法跟我十分相近，他看完電影後分享了一些感想，那時開始我只等着他完成歌曲。我覺得我們在這部電影中合作得很好！」