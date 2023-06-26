調教你處男｜珍妮花羅倫絲全裸震驚觀眾　曾勇敢面對淫照事件

奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演新片《調教你處男》（No Hard Feelings）近日上映，從未演笑片的她，今次挑戰性喜劇，飾演收錢為處男高中生「破處」的潦倒中女，瘋狂爆笑劇情令影迷十分驚喜。

珍妮花羅倫絲身兼《調教你處男》監製，想點演都可以。（劇照）

戲中一幕講述珍妮花與男主角到海邊裸泳，被路過的幾名青年偷走衣服，她急急上水阻止他們，想不到竟然面對鏡頭全裸，而且並非只有幾個鏡頭，而是足足成分鐘的全裸戲，仲要同人打交有大動作，相信觀眾入場欣賞時無不感到震驚。

現年33歲的珍妮花，入行17年幾乎沒演過純喜劇。（劇照）

珍妮花近日受訪談及這一幕時，表示身邊人都質疑她這個決定：「我生命中的每一位以及我的團隊一直都在做正確的事，他們問『你肯定？你肯定？你肯定？』，我連兩秒考慮都冇，因為我覺得好爆笑」。這場全裸戲花了一整天拍攝，埋位前預演了很多遍，拍攝過程非常順利。

珍妮花2019年結婚後明顯減產，去年2月誕下兒子，現時全面復出。（Getty Images）

珍妮花過往都有不少裸露演出，而早在她為藝術而犧牲前，2014年發生的「荷里活淫照門」，就令她的身體暴露於公眾眼中，當年網上流傳500張涉及多位荷里活名人的不雅照片，珍妮花為受害者之一，當時24歲的她成為奧斯卡影后不久，正值人氣最強的時候，這一顆炸彈無疑震撼了她順風順水的演藝事業。

淫照事件發生時，珍妮花與尼古拉斯霍特交往中，她講明影裸照給對方看維繫感情。（Getty Images）

不過珍妮花沒有試圖掩藏拍裸照的事實，後來還大方接受外媒訪問分享心情：「我感到十分害怕，不知道對我的事業有多大影響，我曾想過發聲明，但執筆時卻生氣得想哭，之後想寫道歉信，但又覺得沒有什麼需要道歉，我經歷了一段充滿愛、健康又美好的四年戀愛關係，是遠距離的，男友一係睇四仔，一係睇我」。大方又勇敢的發言，令珍妮花未有受淫照事件遭受事業打撃，反而令她放下年輕偶像演員身份，往後戲路更廣。