小行星都市︱施嘉莉祖安遜鏡像全裸未滿足？　粉絲AI性感圖零違和

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）近日主演電影《小行星都市》已於香港上映，施嘉莉祖安遜於電影裡飾演影星Midge Campbell，被困於外星人到訪的沙漠小鎮中，與男主角Jason Schwartzman展開一段兩位單身父母之間的感情線。現年38歲的施嘉莉祖安遜，過去於大銀幕上有不少大尺度性感演出，新作中亦有一幕「鏡像全裸」演出。

施嘉莉祖安遜雖接近40歲，但仍不敢性感魅力。（Getty Images）

施嘉莉祖安遜首次合作Wes Anderson的電影作品，於《小行星都市》飾演女主角，更於電影中有一幕「鏡像全裸」的演出。（《小行星都市》電影劇照）

儘管施嘉莉祖安遜在銀幕上留下過不少倩影，然而粉絲似乎仍未滿足，隨AI影像生成工具日漸流行，有粉絲利用工具製作施嘉莉祖安遜的AI性感圖片，分別配襯情趣內衣及超低胸裙裝，視覺效果極為震撼！雖然AI影像生成工具技術仍有待成熟，生成的施嘉莉祖安遜照片亦無法以假亂真，但該造型與施嘉莉祖安遜的性感形象毫不違和。

有粉絲將施嘉莉祖安遜透過AI影像生成工具製作性感圖片，超低胸裝的造型與施嘉莉祖安遜的形象毫不違和。（ActressHub IG圖片）

對於黑寡婦情趣內衣的AI性感圖片，令不少網民回憶起施嘉莉祖安遜於《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）裡首次飾演該角色的震撼回憶，劇情中神盾局特工Natasha Rominoff借秘書助手身份接近Tony Stark，不論是電影裡的秘書套裝裙或緊身特工戰鬥服造型，均誘惑力極強！看到黑寡婦的AI生成圖後，有網民不禁笑指：「大家多年來也期待這一幕吧！」「應該被導演私人珍藏了！」

雖然AI版施嘉莉祖安遜性感圖片未能以假亂真，但相信粉絲亦無法抵抗「黑寡婦」的魅力！（ActressHub IG圖片）

有網民笑指AI生成的性感圖片，是《鐵甲奇俠2》裡黑寡婦這一幕橋段從未出現的下一幕。（《鐵甲奇俠2》電影劇照）

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