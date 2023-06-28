惠英紅《我愛你》被指無俊男靚女影響觀感　四度致歉：每人都需愛

由倪大紅、惠英紅領銜主演，梁家輝、葉童特別出演的愛情電影《我愛你！》自6月21日上映後引起很大迴響，電影改編自薑草原創同名漫畫，講述平凡人生中的兩對老人生命盡頭純粹而又熱烈的愛情故事。四位影帝影后齊聚熒幕，演技精湛，不少觀眾看到聲淚俱下，引人深思。



四位影帝影后齊聚大熒幕，相當罕有。（電影海報）

最近主演們都在積極為電影宣傳，日前惠英紅、倪大紅在直播時與網友連線，遭遇對方尖銳提問，該觀眾表示可能由於自己未到老年，看完電影之後感覺有些不適：「我覺得人老了之後就別愛不愛了，一部愛情片又沒有帥哥靚女，年輕人可能不太願意去看，電影從上映第一天到現在票房每天都有往下掉很多，想問下兩位老師參演的意義何在？」惠英紅聽後回應道：「確實是，我們這個電影確實真的是沒有美女帥哥，只有四個老人，滿臉都是皺紋，衣服又不漂亮人也髒兮兮的，如果你盡去看完之後對你有所影響，有一個不好的觀感，對不起，真的對不起，很不好意思。」她續指道：「其實你說人老了之後就不要愛不愛，我覺得這個世界上真的有很多很多人（會這樣），我剛才也說我也老了，但是我還是需要愛，每個人都需要愛。我們沒有去嘩眾取寵，把所有的事情放得很大，我們只是把社會裏面發生的事情原原本本拍出來。」其後，惠英紅再度道歉，講到最後甚至一度哽咽：「再說一遍吧，對不起，沒有讓你看到你所想看的美女帥哥，看到幾個糟老頭老太太，可是我們是盡了我們所有努力去拍了我個人覺得很好的一個社會議題電影，我也不後悔拍這個電影，我有機會拍那麼好的一個電影，這是我的福氣。」

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事後，「惠英紅哽咽道歉」的話題引起網友熱議，紛紛為惠英紅抱不平，炮轟此人無禮貌：「不喜歡看可以不看」、「不是沒人看的就不是好電影！！！電影就是應該百花齊放」、「我很想罵人怎麼回事，為啥不准老年人談愛了，我看這電影哭的稀裡嘩啦，最美不過夕陽紅」等。

網友齊撐惠英紅。（微博截圖）

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