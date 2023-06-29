柯受良細仔柯有謙晉身導演　從中得知爸爸義氣事︰聽到很感動

有「亞洲第一飛人」之稱的柯受良，身兼專業賽車手、特技指導、電影導演、歌手等多職，創下不少亞洲紀錄。可惜在2003年12月9日，因飲酒過量引發氣喘病逝，終年50歲。當年細仔柯有謙只有13歲，廿年後的今天，以賽車為主題，晉身導演拍下《速命道》。《香港01》便訪問了柯有謙，談談跟爸爸的憶記，又如何用誠意打動劉德華參與演出。



柯受良兒子柯有謙首次執導電影，更涉獵賽車題材。（《速命道》劇照）

10歲拿下全國第二名

柯有謙自細就受爸爸影響，鍾情速度感，10歲便拿到18歲以下組別的全國第二名，11、12歲開始跑錦標賽，自己印象中在100CC組別也拿下第一名。憑這成績，已獲不少人賞識，原本準備賽方程式，可惜13歲那年爸爸就不在了。在柯有謙腦海中，爸爸就似個巨人。「巨人通常都不在家，所以回到家的時候就是珍惜，他也很愛家，雖然回憶不多，但是都是美好的。」

電影邀得劉德華作特別演出，過程也叫有謙相當感動。（《速命道》電影劇照）

爸爸是「亞洲第一飛人」，身為兒子又可曾想過繼承衣鉢？「沒有沒有，現在這個車子越來越貴，二手車也是，要練這個也不簡單，然後我覺得這個還是交給厲害的人。」由賽車轉投到拍電影，今次反而是受到哥哥柯有倫的啟發。「老哥常常跟我聊故事，聊故事以後，然後有MV也找我拍，從他那邊得到了自信，有了自信之後有夢想，有夢想就去追，沒想到遇上一些真的是有緣人、善人，真的很願意幫忙提攜後輩的老闆們，去幫我圓夢，老闆們就是寬姐（邱瓈寬），志偉哥（曾志偉），來為我們演出的劉德華先生，他們都是很重要很重要，讓我圓夢的角色。」

最叫柯有謙開心，是拍攝時不斷聽到旁人口中爸爸的逸事，得知爸爸生前的點滴。（電影公司提供）

當年劉德華、柯受良與吳宗憲合唱《笨小孩》。（網上圖片）

劉德華答應演出要先看劇本

說到邀請劉德華合作，柯有謙坦言對方的爽快答允，一直深存感激。「雖然要安排跟劉德華先生合作，真的經過了很多很多陳很多很多的階段，我們才可以真正的擁有今天這個機會拍攝他。畢竟拍攝時是疫情，他是對我一口答應說︰『劇本要看，好的話，我們就再說！』這個對我來說，基本上就是答應，對不對？」

雖然劉德華要求先看劇本才答應演出，但過程都一直派定心丸，說一定會支持。（《速命道》劇照）

《速命道》劇照

劇本交出後，經過雙方多個階段的努力，但最令有謙振奮是每個階段劉生都給予他定心丸。「劉先生就是在每一個階段，都說願意演出我們這部作品，每一個階段他都是繼續答應，繼續承諾，非常非常感恩。」其實劉生在柯有謙小朋友時，已加以照顧。「爸爸飛越黃河的時候，我就說他身邊有一個哥哥，這個哥哥就是劉先生。劉先生年青的時候，那時他好有陽光好有魅力很有氣質，在我身邊還是像一個哥哥，一直在照顧我，一直跟我說話，一直陪伴我。在我爸爸忙的時候，他都在旁邊陪伴着我，那時候的我分不清，什麼叫做出名或者不出名，我只知道他是一個非常好的叔叔，讓我很有安全感，也對他特別記憶深刻。」

爸爸柯受良與哥哥柯有倫，分別都在有謙成長時，存在不少影響。(網上圖片)

柯受良別人口中的義氣大哥

父親在這一行這麼出色，自己要決定拍戲時，可感到壓力？「其實沒有壓力，因為爸爸走了很久，我還小，有的記憶都是美好的。畢竟他給我的印象是美好的，我相信我做這個，他也是鼓勵。很佩服爸爸小學也沒畢業，竟然也可以在電影界甩出一個天堂、甩出一個地位，開車開到這個地步，我也是非常驚訝，非常清楚這個不是一般人能做到的。我如果要一輩子都有這個壓力，那會非常難繼續往前做任何事情。」

劉德華在導演心目中，就是一個大哥哥，對自己加以照顧。（《速命道》劇照）

而今次踏進電影圈，更聽到不少爸爸的威水史。「從攝影師到旁邊的工作人員，一路到我們現場記者會的一些記者，甚至到一些比較大哥，大姐級的，都有一些他們自己對我爸爸的故事，那些故事通常都是好的，都是講我爸爸他是一個非常講義氣的人，我聽到都很感動，每一次聽到都像第一次聽到爸爸的故事，可以傳閱這麼久，這個就是電影對我的魅力，可以娛樂大眾，同時又可以認識我自己的爸爸。」

最後，如果爸爸還在，柯有謙又可有想過會跟爸爸做甚麼事情呢？「爸爸還在的話，同佢食飯囉，傾個偈食個飯都好啦，唔使做太多㗎，可以食個飯，傾吓偈吹吓水，好開心㗎喇，而家諗到都笑一笑。」