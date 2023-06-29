姜濤宋芸樺飛紐約拍攝成MIRROR第一人　首演電影愛情線新鮮感滿滿

改編自台灣新生代導演俞聖儀的同名得獎短片，電影《我的天堂城市》以三段故事，三種求生存的掙扎，串成一個尋找幸福的過程，刻劃出長鋸世界一線城市榜首，讓人趨之若騖的國際大都會——紐約這遍土地的美麗與哀愁。

MIRROR成員姜濤親身為台灣電影《我的天堂城市》飛往紐約拍攝。（《我的天堂城市》電影劇照）

《我的天堂城市》全片在美國紐約拍攝，一眾演員包括宋芸樺、姜濤、姚淳耀等親身飛往當地拍攝，為疫情期間少有出埠拍攝的華語片，而姜濤更成為MIRROR首位成員衝出香港到外地拍攝電影，飾演居住紐約追尋夢想的研究生，於片中更有跳街舞場口，值得期待。而姜濤更是首度於電影中串連著愛情線，與李嘉文有一段感情關係。

姜濤除了成為MIRROR首位衝出香港到外地拍攝電影的成員外，更與李嘉文在劇中有一段感情線。（《我的天堂城市》電影劇照）

電影公司率先透露一眾角色的個性與面貌，宋芸樺顯現事業型女生實幹一面，離群時卻有拭淚的一面，似乎有所心事；而姜濤的角色熱愛跳舞充滿熱誠，然而在這段的尋夢的過程中，經歷幻得幻失，幸而遇上同時身處異鄉而一拍即合的李嘉文，一段感情關係甜蜜有時，困惑有時，二人在片中的關係有待發展；至於姚淳耀的部份，講述他與魏蔓已在紐約組織家庭，一家三口共同面對著現實生活的缺口，更關乎為人父母對下一代的期望。導演俞聖儀將紐約生活中遇到的人事物，一一細緻地搬上大銀幕，眾人在這遍既陌生又熟悉的土地上，無獨有偶地尋找自己的人生方向，維繫自己珍惜的關係，在這個天堂城市努力地生活。

宋芸樺於《我的天堂城市》裡展現事業型女性實幹的一面，但亦似乎另有辛酸心事。（《我的天堂城市》電影劇照）

姜濤於《我的天堂城市》裡角色對跳舞充滿熱誠，而尋夢期間更與李嘉文擦出火花、感情有待發展。（《我的天堂城市》電影劇照）

而近年片約不斷的愛情片女王宋芸樺，今次在電影中更收起過往甜美一面，在人生交叉點中，展現成熟大器的姿態，思考在大城市中去或留這個重要課題。是次電影拍攝，更促成芸樺相隔十年重返紐約的機會，讓她反思甚多：「第一次來紐約是十年前，19歲的我，花了一個月的時間體驗紐約的精彩。來到時代廣場，熱鬧的氣氛就跟電影裡演的一樣，琳瑯滿目的霓虹廣告看板，人來人往的喧譁聲，彷彿是城市的心臟，撲通撲通的讓人都有活力了起來。十年後再回到紐約，也許是心境上的轉變，不再只是想看到電影鏡頭裡美好的那一面，也想更了解這座城市的現實樣貌，就像有人說過，在紐約可以很熱鬧也可以很寂寞，太多的變化在這裡。」紐約在芸樺這個階段的心目中，就是等待著各種不同可能性。

宋芸樺於電影中收起甜美的銀幕形象，面對人生交叉點，分外成熟大器。（《我的天堂城市》電影劇照）

《我的天堂城市》由滿滿額娛樂股份有限公司、力揚電影有限公司、文化內容策進院、台北市電影委員會出品，MakerVille及Medialink聯合出品，mm2 Hong Kong及 羚邦娛樂香港聯合發行，透過三個相連的故事，描述在紐約這個看似天堂的城市，亞裔新移民如何在困境裡找到希望。其中有寂寞的中英口譯員；迷上嘻哈的年輕戀人；及面對有心理疾病小孩的夫妻。他們在幻滅中默默地啟發彼此，繼續著生命的學習。