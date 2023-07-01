別叫我賭神｜周潤發曾成為小學教科書題材　學英文經歷勉勵學生

周潤發主演新片《別叫我賭神》近日上映，戲中發哥本來是一名欠下周身債的賭徒，直至重遇患有自閉症的兒子後，才漸漸走回正軌，突如其來的父子情顯得格外窩心。

而現實中的發哥本身就是一部奮鬥史，由籍籍無名的小演員，進化成國際級巨星，曾經被封為票房毒藥，後來憑著出眾演技成為三屆影帝，發哥精神足以代表香港，甚至連小學教科書都用他為教材。



發哥在《別叫我賭神》跟柯煒林的父子情相當窩心。（劇照）

年前有網民發現，啟思出版社的中文課本其中一篇範文，以《周潤發學英語》為題材，文中以「香港電影界一顆閃亮的明星」來形容發哥，提到他唸了三年中學就到社會謀生，語文基礎比較差，到40歲時往荷里活發展，在美國苦練英文的經歷。

發哥到荷里活發展苦練英語的經歷，成為小學教材。（網上圖片）

除了「跟著太太一字一句地學」，文章提到發哥另外請了一位老師補習，每天上課兩個小時，平時收看新聞及紀錄片來增強聽說能力，另外又特意苦練會話及電影專業用語，用作應付拍攝工作。

《血仍未冷》是發哥闖荷里活的第一部作品。（劇照）

發哥闖荷里活的第一部電影是《血仍未冷》（The Replacement Killers），扮演殺手對白較少，可輕鬆應付；但到拍攝《安娜與國王》（Anna and the King）時，比上一部多了200倍對白，發哥堅持不用配音，靠認真學習英語去完成拍攝。

《安娜與國王》的對白繁多，發哥苦練英文，堅持原聲上陣。（劇照）

文章最後提到發哥說：「要學好英語，不能憑一兩天，而是一輩子的事」，套用在其他事情上亦一樣。原來這篇文章改寫自陶傑撰寫的《大器晚成周潤發》，當時不少家長發現以發哥作教材，都感到相當驚喜，仲大讚選材貼地又生動，發哥的勵志經歷絕對值得表揚。