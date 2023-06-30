職業特工隊︱Hayley Atwell終解放上圍　與緋聞舊愛湯告魯斯派心

荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning——Part One）將於7月11日上映，電影繼早前於羅馬及倫敦舉行首映後，終於登陸亞洲，於首爾舉行盛大首映並與粉絲見面！

《職業特工隊：死亡清算上集》於首爾舉行首映，湯告魯斯攜同三大女主角「卡特隊長」Hayley Atwell、Vanessa Kirby、「螳螂女」Pom Klementieff一同出席。（視覺中國）

湯告魯斯（Tom Cruise）本站攜同三大女主角Vanessa Kirby、「卡特隊長」Hayley Atwell與「螳螂女」Pom Klementieff一同出席。湯告魯斯更於首映現場擺出流行的「韓式心心」動作，向現場近千名粉絲大派福利。

湯告魯斯於首映現場大派「韓式心心」。（視覺中國）

湯告魯斯擺出「韓式心心」動作時略顯尷尬。（視覺中國）

首兩站首映期間，各女主角均盛裝出席，繼「螳螂女」上一站於倫敦以超性感露背裝搶盡焦點後，「卡特隊長」Hayley Atwell於韓國首映終於解放上圍，以超深V閃石長裙現身，露出傲人胸線，再次成為全場焦點。而曾與湯告魯斯傳出緋聞並分開的她，亦無懼同場派心心，二人與一眾女主演亦擺出「五連心」動作，向到場支持的韓國觀眾表達謝意。

《職業特工隊：死亡清算上集》三位女主角一同出席韓國首映禮。（視覺中國）

「卡特隊長」Hayley Atwell到《職業特工隊：死亡清算上集》亞洲站首映，終於解放傲人上圍。（視覺中國）

「卡特隊長」Hayley Atwell以超深V閃石長裙現身首映。（視覺中國）

「卡特隊長」Hayley Atwell亦向現場觀眾粉絲們派心。（視覺中國）

Vanessa Kirby亦以高貴打扮出席首映。（視覺中國）

「螳螂女」Pom Klementieff亦谷行上圍出席首映。（視覺中國）

活動過後，「卡特隊長」Hayley Atwell亦於社交媒體上分享花絮影片，大曬性感造型照片，其中亦有與湯告魯斯派心的裁切合照，視乎對曾經的緋聞毫不介意，大方分享新戲即將上映的喜悅。

「卡特隊長」Hayley Atwell無懼傳聞，上載與緋聞舊愛湯告魯斯派心合照。（Hayley Atwell IG影片截圖）

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