《看不見聽不見也愛你》劇情+角色介紹　山下智久首演失明人士

日本紅星山下智久，憑客串《今際之國的有栖》第二季中露股演出而人氣再度急升，而繼全英語演出美日法合拍電視劇《神之雫Drops of God》後，夥拍人氣女星新木優子合演唯美浪漫愛情電影《看不見聽不見也愛你》（See Hear Love），亦於7月6日香港上映。早前山下智久與新木優子，雙雙訪港出席電影放映和粉絲見面會，讓一連三場逾千位觀眾可近距離一睹兩位主角的風采。今次亦是山下智久自2011年來港開個人世界巡迴演唱會後，相隔12年再次襲港。



山下智久與新木優子在《看不見聽不見也愛你》演情侶。（《看不見聽不見也愛你》劇照）

劇情簡介

電影《看不見聽不見也愛你》，講述泉本真治（山下智久 飾）傾注了大量心血在他的漫畫創作上，並以此為生。某天他得悉自己的作品將會被改編拍成電影，跟助手中村沙織（山本舞香 飾）雀躍萬分。可惜快樂的時光轉瞬即逝，真治突然病倒，視力逐漸衰退。好不容易才步上正軌的漫畫接著被迫暫停刊載，他也沒有能力繼續照顧一起生活的祖母...... 失去了視力的真治被孤獨與恐懼包圍著，有過從陽台跳下去一死了之的想法。真治的漫畫迷，患有聽覺障礙的相田響(新木優子 飾)及時出現並拯救了他。遇上了彼此的兩人就這樣展開了不可思議的同居生活。

山下智久首演失明人士，依然有型。（《看不見聽不見也愛你》劇照）

導演執導《擁抱這分鐘》

故事改編自韓國人氣漫畫家 Nasty Cat 的同名網絡漫畫作品《See Hear Love》，由韓國導演李宰漢執導。李宰漢的代表作，是由孫藝珍與鄭雨盛主演關於妻子患上腦退化的韓國愛情悲劇《擁抱這分鐘》，亦曾執導另一部日語愛情片《再見，總有一天》，由中山美穗及西島秀俊主演。男主角山下智久久未演出愛情片，今次是繼2014年與小松菜奈合演《近距離戀愛》後再度在大銀幕演繹浪漫愛情。

新木優子被視為新晉矚目新女演員。（《看不見聽不見也愛你》劇照）

山下智久演失明人士

山下智久在《看不見聽不見也愛你》中挑戰難度，首次演視障人士，將漫畫家突然因病失明的沮喪與絕望，演繹得令人心痛又不失帥氣。山下智久除了演員身份，作為歌手的他同樣保持著很高的活躍度並且很受注目。這次的電影主題曲《I See You》正是由他主唱。他以憂傷的情感，唱出了男女主角既互相依賴又帶給了對方生命光芒，戀人之間濃烈的愛慕之情和喜悅，作為替電影完美作結的片尾曲，令人再三回味。

（《看不見聽不見也愛你》劇照）

山下智久的演出令人驚喜。（《看不見聽不見也愛你》劇照）

90後新星新木優子

女主角新木優子是90後的人氣女星，模特兒出身，早在2010年《告白》一片中演過學生，亦參演過多部日劇，包括山下智久主演的《緊急救命》系列第三季。今次《看不見聽不見也愛你》再次與山下智久拍檔，卻是首度擔正電影女主角，演樂天勤奮又用情至深的聾啞女孩，全片幾乎沒有對白，只靠手語及表情，簡直演技大爆發，把聽障角色演得惹人憐愛又充滿正能量，甚為討好。戲外她更是Dior的日本地區大使，星途無可限量。