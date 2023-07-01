Janice Man《消失的她》票房逾19億　破38項記錄成冠軍竟惹爭議

Janice Man（文詠珊）最近憑藉主演的懸疑電影《消失的她》話題不斷，票房一路扶搖直上，每日以一億遞增，由6月22日上映至7月1日，已突破19億，除了斷層領跑端午檔之外，截至6月30日晚上9時，《消失的她》更成為2023年上半年犯罪片票房冠軍，共打破38項紀錄，位列內地影史國產犯罪片票房首位。



《消失的她》票房不俗。（電影海報）

《消失的她》由朱一龍、倪妮、Janice Man主演，改編自1990年蘇聯電影《為單身漢設下的陷阱》，講述何非（朱一龍 飾）的妻子李木子在結婚週年旅行中離奇消失，在何非苦尋無果之時妻子（文詠珊 飾）再次現身，何非卻堅持眼前的陌生女人並非妻子，妻子拿出了身份證明進行自證，夫妻二人似乎都有不可告人的秘密，隨著金牌律師陳麥介入到這起離奇案件中，更多的謎團慢慢浮現……

據貓眼專業版顯示，內地排名第二的犯罪電影是2019年肖央、譚卓主演的《誤殺》，票房13.33億；緊隨其後的是劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》，票房相差1900萬了；第四至十位也基本是中港合拍片，包括《掃毒2》、《無雙》、《反貪風暴4》（P風暴）以及《神探大戰》。

貓眼電影統計內地影視國產犯罪片票房榜。（網絡圖片）

當中位列第七的《誤殺2》，是Janice Man首次於內地電影中挑大梁，票房11.21億，她在戲中飾演一位苦情媽媽，全程素顏甚至「醜化」自己，且採用國語原聲，可謂一大突破，也正是通過該戲，令她被更多觀眾熟知。而今次在《消失的她》中，Janice Man作為第二女主角扮演一位神秘女子，溫婉可人，又是一位蛇蝎美人，頗有發揮空間，演技與外貌都備受讚賞。

然而，對於《消失的她》斬獲中國影史國產犯罪片票房首位的排名，在網上也引起些爭議，一來口碑並非一致讚好，有不少網友評價電影故弄玄虛、強行反轉等；二來榜單統計不完整，好似大熱的《唐人街探案》系列並未在列，尤其是《唐人街探案3》，票房高達45.23億，加之榜單中有多套合拍片，不能算是真正意義上的國產片排名等。

Janice Man亦有客串《唐人街探案3》。（視頻截圖）

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