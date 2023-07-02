《露比格曼：海怪神話》余安安凌文龍配音　要壓低把聲扮大肥佬

夢工場動畫今年暑假推出全新角色和故事《露比格曼：海怪神話》（Ruby Gillman, Teenage Kraken），創作出一個水上世界英雄聯盟，跳出汪洋大海變身出擊；糅合搞笑溫情、活現動盪的波濤翻湧，電影更由余安安、張蔓莎和凌文龍為粵語版配音，張蔓莎聲演可愛自信的女主角露比格曼、余安安聲演強悍進擊的「七海戰后」婆婆、和凌文龍聲演滑稽攪笑的布魯爾舅父，三人盞鬼聲演令當日看完首映的觀眾無不讚賞！

余安安與凌文龍情同母子，可以合作聲演非常開心。（電影公司提供）

張蔓莎表示自己本身很喜歡配音，「這是我第二次為夢工場動畫電影，配音令我可以投放很多感情，好像跟角色一起經歷。我覺得自己也在露比格曼身上看到一些自己的特質，所以這次配音前我有set一個屬於這角色的tone 去配。」

張蔓莎是第二次為夢工場動畫電影，配音令自己投放很多感情，好像跟角色一起經歷。（電影公司提供）

凌文龍就表示舅父這角色在原版是一個很高能量的角色，英文版的聲底很厚，對他來說有一定的挑戰：「我把聲唔夠厚，所以要扮聲，好大挑戰！」看完首映後凌文龍表示安心了：「這個角色真的很好玩，又可以玩扮聲，朋友看完也覺得我的配音玩聲很夾舅父這個角色。因為之前在想這角色是大肥佬，聲底很厚，怕我的聲線配合不到。但看完後覺得配音出來的效果也不錯，自己也非常開心。」

余安安在戲中聲演極霸氣的「七海戰后」婆婆：「我真的很喜愛這部電影，這是一部大人小朋友睇都開心、又會接收到很好的訊息，電影告訴大家要接受真實的自己、愛護海洋。我自己也配音配得很愉快！」

《露比格曼：海怪神話》故事大綱

夢工場動畫多年來締造了不少經典系列：《史力加》《馴龍記》《無敵貓劍俠》等，雀躍萬千動畫影迷。上述班底再下一城，今年暑假推出全新角色和故事——《露比格曼：海怪神話》(Ruby Gillman, Teenage Kraken) ——水上世界英雄聯盟，跳出汪洋大海變身出擊；糅合搞笑溫情、活現動盪的波濤翻湧，成為環球影業發行的最精彩合家歡大冒險。

《露比格曼：海怪神話》劇照

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