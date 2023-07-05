Subway借「泰坦號」意外宣傳潛艇三文治　居民直斥廣告牌令人討厭

6月底，一行五人原打算乘住潛艇「泰坦號」，潛入近4000呎深海作近距離尋找鐵達尼號沉船遺址，但就在下沉後不久便發生內爆，船內5人全數身亡。經專家研究後，發現「泰坦號」的設計有嚴重失誤，鈦金屬船體未能抵受高強度水壓，令船隻產生內爆。



「泰坦號」的殘骸於6月28日被打撈出岸。（視覺中國）

「泰坦號」潛入近4000呎深海前不久，發生內爆，船內5人全數身亡。（視覺中國）

事件令人心痛，但日前美國連鎖潛艇三文治專門店Subway，竟以此悲劇作為宣傳自家的潛艇包。事緣在美國喬治亞州的林康鎮分店外，有居民上載一張相片到Twitter，登出Subway的大型廣告，上面寫著「OUR SUBS DON’T IMPLODE」，意思指「我們的潛艇不會內爆」，明顯是借上月發生的探險潛艇「泰坦號」慘劇作宣傳，標語一出即受到當地市民及網民劇烈批評。

不少網民直斥Subway自以為幽默，其實手法令人討厭及噁心，並強調以慘劇作宣傳極不恰當，沒顧及羅難者家屬感受。有網民覺得事件太離譜，有失常理，曾懷疑是否遭網民改圖惡搞，但相片廣傳後，Subway已表示該廣告牌是真的，亦立即吩咐該分店經理發聲明致歉及移除廣告，更強調公司絕不容許如此言行。

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