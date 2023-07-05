《貴公子》金宣虎首演亦正亦邪角色　姜太䝬擊敗近2000人成主角

由韓國人氣偶像金宣虎主演，《魔女》系列導演朴勛正自編自導最新電影作品《貴公子》，將一個全新從未見過、亦正亦邪的金宣虎首度帶上大銀幕，聯同姜太䝬、金剛于、高雅羅傾力主演，戲中各人各懷鬼胎，展開一場血色追捕。早前金宣虎更特意為香港觀眾錄了一段說話，為自己首部電影作品宣傳！（上映日期︰7月13日）



金宣虎的造型，與「貴公子」戲名匹配。（《貴公子》劇照）

梳著油頭、西裝筆挺外加特殊習慣，金宣虎嘅「貴公子」的角色造型立即成型。（《貴公子》劇照）

憑藉演出《海岸村恰恰恰》爆紅的金宣虎，過往一直演出暖男角色，這次首度登上大銀幕，即以完全不同的角色登場，令觀眾耳目一新！金宣虎透露，爲了深刻瞭解《貴公子》中的角色，曾與朴勛正導演有過一番深入對談。人物造型經過他的精心設計，梳著油頭、西裝筆挺外加特殊習慣，「貴公子」的角色造型立即成型，再加上角色於戲內汽車追逐、吊威也、槍戰場面等完美演繹，種種都圓滿呈現了人物精髓。對於這次演出，金宣虎大感興奮並期待與導演朴勛正合作，甚至在接獲劇本之前已决定要接拍！得知電影將於香港上映，金宣虎特意拍了一條短視頻，期待獲得香港觀眾支持。

導演朴勛正從1,980多人中挑，選了姜太䝬這位新人擔當主角。（《貴公子》劇照）

電影除了由金宣虎飾演神秘男子「貴公子」外，被眾人追擊的「目標」馬可這個角色落入姜太䝬擔任。導演朴勛正於1,980多人中挑選了這位新人擔當主角，而他亦不負重任，由完全不會說英語，經過三個月苦練將英語對白說得和母語一樣流利！

姜太䝬亦不負重任，由完全不會說英語，經過三個月苦練將英語對白說得和母語一樣流利！（《貴公子》劇照）

姜太䝬對這個角色下了一番苦工：「爲了傳遞性格內斂的馬可的情緒，我不斷想著他會在想什麽，在我腦海中反復思索他的台詞。」因為需要在一個半月內讓自己在體格上變身成爲拳擊手，他和運動員一起受訓，並專注於飲食管控以及减重，並在電影中親身上陣演出包括奔跑、翻滾、跳躍等大部分的動作場面，表現讓人期待。