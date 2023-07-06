成龍新片跟女兒父女情深　現實與卓林關係竟惹英媒關注?

成龍主演電影《龍馬精神》其中一幕講述，跟女兒（劉浩存 飾）重溫自己昔日拍攝高難度特技場面時受重傷的畫面，父女倆感觸得聲淚俱下，場面感人。不過電影上映後，這一幕卻遭到網民炮轟，指成龍在電影大演父女情深，但戲外卻對女兒卓林不聞不問，相當諷刺。

英國《每日郵報》報導成龍跟卓林的事情。（網上截圖）

想不到這風波竟然吹到外國，英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）今日刊登相關報道，以「Jackie Chan slammed by fans for 'abandoning' lesbian daughter Etta Ng Chok Lam after viral video emerges」（爆紅影片出現後成龍遭粉絲炮轟拋棄同性戀女兒卓林）為題。想不到除了內地網民聲討成龍，連歐美觀眾都加入戰團，質疑成龍人前扮慈父，人後拋棄女兒。

網民對於成龍跟卓林的關係大感驚訝。（網上截圖）

在社交網站上，外國網民留言指成龍「他和他的女兒關係疏離，女兒在經濟上陷入困境」，令不少人大感驚訝。

電影《龍馬精神》中，成龍跟飾演其女兒的劉浩存有一幕感人戲，想不到最後成為被聲討的材料。（影片截圖）

成龍在歐美地區人氣甚高，稱得上是國際級動作巨星，年前更獲奧斯卡大會頒發終身成就獎，在外國影迷心目中地位崇高，想不到《龍馬精神》的一幕戲竟然影響他的形象，可謂始料不及。