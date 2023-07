成龍新片跟女兒父女情深　現實與卓林關係竟惹英媒關注?

成龍主演電影《龍馬精神》其中一幕講述,跟女兒(劉浩存 飾)重溫自己昔日拍攝高難度特技場面時受重傷的畫面,父女倆感觸得聲淚俱下,場面感人。不過電影上映後,這一幕卻遭到網民炮轟,指成龍在電影大演父女情深,但戲外卻對女兒卓林不聞不問,相當諷刺。

英國《每日郵報》報導成龍跟卓林的事情。(網上截圖)

想不到這風波竟然吹到外國,英國媒體《每日郵報》(Daily Mail)今日刊登相關報道,以「Jackie Chan slammed by fans for 'abandoning' lesbian daughter Etta Ng Chok Lam after viral video emerges」(爆紅影片出現後成龍遭粉絲炮轟拋棄同性戀女兒卓林)為題。想不到除了內地網民聲討成龍,連歐美觀眾都加入戰團,質疑成龍人前扮慈父,人後拋棄女兒。

網民對於成龍跟卓林的關係大感驚訝。(網上截圖)

在社交網站上,外國網民留言指成龍「他和他的女兒關係疏離,女兒在經濟上陷入困境」,令不少人大感驚訝。

電影《龍馬精神》中,成龍跟飾演其女兒的劉浩存有一幕感人戲,想不到最後成為被聲討的材料。(影片截圖)

成龍在歐美地區人氣甚高,稱得上是國際級動作巨星,年前更獲奧斯卡大會頒發終身成就獎,在外國影迷心目中地位崇高,想不到《龍馬精神》的一幕戲竟然影響他的形象,可謂始料不及。