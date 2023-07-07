極地謎情︱預售加開四場　撕破黃秋生情慾面紗窺探游學修雪山高潮

愛情是扭曲了的性慾？還是高潮的存在只是為了分離？兩個在舞台上素未謀面的男人黃秋生、游學修，9月首度合作演出《極地謎情》（Enigma Variations），決定與觀眾進入兩個大男人無法捉摸的情慾世界，來一場情與慾、性與靈、雌雄難辨的雪山激鬥。演出將於9月1日在香港演藝學院歌劇院公演，由於預售反應激烈，神戲決定加開四場，門票於7月7日起正式公開發售。

由黃秋生、游學修主演的舞台劇《極地謎情》預售反應激烈，將會加開四場。（《極地謎情》海報）

為慶祝創團十周年，神戲劇場宣佈舉行一系列慶祝活動，率先公布演出由法國/比利時得獎作家Éric-Emmanuel Schmitt的著名劇作《極地謎情》，由殿堂級導演陳淑儀執導，為兩位男士逐一拆解謎一樣的情慾瓜葛。

黃秋生推出首本自傳《秋生回憶》，於書展公開發售。（《秋生回憶》封面）

同時，為紀錄前半生行過的輝煌的或冤枉的人生路，黃秋生毅然跳入字海，推出他人生的首本自傳《秋生回憶》。書本即將在2023年7月19至25日於香港書展亮光文化書展攤位（1B—A16）公開發售。黃秋生形容，這是一本一路寫一路後悔的書，自稱小演員的他，在歲月靜好的一刻，在神戲十周年時，給自己來一個輕輕的回首，將生活哲學、人生挫折、演戲歷程、記在心間裡的一些難忘故事與大家分享。

（《秋生回憶》封底）