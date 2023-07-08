何超儀福島核災後首位到訪香港女星　被居民重返家鄉重建所感動

超儀⾄去年10⽉老公陳⼦聰發⽣意外後，便把所有開戲計劃押後，悉⼼照顧老公，現⼦聰情況逐漸穩定，她也揀選出席可短暫出埠的活動，早陣⼦，她便應Saint Laurent 與東京國立美術館之邀，出席藝術家蔡國強在東京及福島主辦的⼤型藝術展。

何超儀出席藝術家蔡國強在東京及福島主辦的⼤型藝術展。（大會提供）

其中最矚⽬的是在福島海灘舉⾏的⽩天煙花發放表演，是次表演，蔡國強以4萬枚煙花展出其名為《櫻花滿天的⽇⼦》，以火藥爆破，結合影像、⾳樂、裝置藝術，呈現出⼀場⼈類與⼤⾃然的對話。

何超儀願居民早日平復心情，回復常態。（大會提供）

超儀穿着⼀⾝簡單T恤⽜仔褲，與福島的居⺠⼀起坐在沙灘上觀賞是次表演，⽽她亦是福島核災後，⾸位到福島出席活動的香港女星。超儀⾃⾔⾃踏⾜福島的⼀刻開始，⼼情便相當複雜。⼀⽅⾯喜⾒福島的居⺠在災難後重新積極⽣活，為這地⽅注入新的動⼒，就像蔡國強這次展覽，他對超儀說重遇不少從前在福島留學時的舊同學，喜⾒⼤家平安⽣活，積極重建福島這地⽅。

超儀穿着⼀⾝簡單T恤⽜仔褲，與福島的居⺠⼀起坐在沙灘上觀賞是次表演。（大會提供）

另⼀⽅⾯，超儀也看到不少年邁的災難幸存者，對這地⽅不離不棄，她透過翻譯與⼀⼩攤檔的老婦⼈傾談，得知這麼多年老婦都與老伴⼀起經營⼩攤檔，他們在災後回來，在海邊重建⾃⼰的⼩屋，售賣當地的特產，這些年來，⼀天⼀天地⾒證着家鄉從頹垣中重建起來，超儀特別感動，更透過翻譯送上祝福，她特別在寺廟上祈福，在留⾔板上寫上祝福語，希望福島這地⽅往後也平平安安，⼤家健康過活。

隨後在東京出席另一場展覽。（大會提供）

超儀更逛了不少攤檔，選購了不少當地的特產作⼿信帶回香港，⽽最特別的是她買了⼀套⽇式的職⼈⼯作服給老公作禮物。⽽之後超儀再到東京，出席Saint Lauren與蔡國強聯乘在東京舉⾏的展覽，這次超儀盛裝赴會， ⼗分矚⽬，⼀次展覽，⼾外⼾外，遊走於虛實之間，兩種狀味，像超儀所說的，帶給了她很多靈感。