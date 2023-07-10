掃毒3︱羅嘉良驚喜客串飾演毒梟　首次與劉青雲合作難忘心戰場面

由三大影帝主演的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，邀得三屆視帝羅嘉良擔演戲中金三角華裔大毒梟，另一公認為好戲之人的陳國邦﹐則飾演其左右手軍官，令故事卡士更具份量及睇頭。

由邱禮濤執導新作《掃毒3：人在天涯》，除了雲集劉青雲、郭富城、古天樂三大影帝，其他份量角色卡士亦非常強勁。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

《掃毒3：人在天涯》裡，羅嘉良客串飾演金三角的大毒梟，亦是當地軍團的司令；陳國邦則飾演他的左右手。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

羅嘉良透露，過往甚少接拍電影，上次拍攝電影是17年前同樣是寰宇作品的《三岔口》，當時與郭富城及吳彥祖合作，而今次接拍《掃毒3》的原因，是監製找他問有否興趣客串今次大毒梟角色，嘉良一口答應。 羅嘉良飾演的泰國金三角大毒梟戴金榮，是他從沒演過的角色，羅嘉良說：「看很多紀錄片去做功課，看真正的毒梟是如何生活，做過甚麼手段。」

過去甚少拍電影的羅嘉良，為演活毒梟一角，看紀錄片做功課。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

三大影帝與三屆視帝同場鬥戲，擦出演技火花。嘉良跟劉青雲從未合作過，兩人戲中同樣演毒梟，表面上合作擴展毒品王國，背後兩位互相暗鬥，嘉良就特別難忘，電影最後與青雲合演的緊張場面「他這個角色人物來找我，我覺得有惺惺相惜的感覺，但他的角色最終是背叛我，武指設計了一場動作戲，青雲拔走我的槍，然後插進我的褲頭，我覺得這動作非常精彩，觀眾看到會心寒。看到青雲為角色設計很多，幾生活化，絕對是影帝。」

劉青雲與羅嘉良此前從未合作過，但戲中兩位角色互相暗鬥，令羅嘉良非常難忘。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

電影中劉青雲搶槍後、以槍指羅嘉良的頭部一幕，非常精彩。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

在戲中飾演大毒梟羅嘉良左右手的陳國邦，在戲中需要應付泰文對白，又要在槍林彈雨下拍攝開真槍，接受不少新挑戰，陳國邦說：「戲中泰文台詞頗長，大概係5、6句的台詞，講對白時不能有任何猶豫思考，唯有不停地聽老師給我的錄音。不停聽了6至7日，發夢也能背誦出這段台詞。」