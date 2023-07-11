職業特工隊︱湯告魯斯早期作Cult味濃　命運巧妙鋪排成獨行俠經典

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）已於7月8日正式香港上映。《職業特工隊》作為湯告魯斯電影事業裡最長壽的系列，為他帶來了全球知名度之餘，亦帶來龐大的票房收益。

湯告魯斯生涯中不乏舉世知名的代表作，包括長壽系列《職業特工隊》、《壯志凌雲》及《最後武士》等佳作。（Getty Images）

然而在《職業特工隊》甚至《壯志凌雲》（Top Gun）、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）前，一出道便已憑超凡顏值爆紅的湯告魯斯，竟然也經歷過錯折與失敗！

湯告魯斯主演《職業特工隊》首集時，只是年僅33歲的小鮮肉。（《職業特工隊》電影劇照）

湯告魯斯從影超過40年，在近50部電影中，票房成績均相當可觀，而歷年唯一一部失敗作，便是於1985年上映、由《銀翼殺手》（Blade Runner）與《異形》（Alien）神級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導的《詭秘怪談》（Legend）。

《銀翼殺手》及《異形》神級導演Ridley Scott，曾於1985年執導由湯告魯斯主演的《詭秘怪談》。（Getty Image）

湯告魯斯於1985年曾參演由列尼史葛執導作品《詭秘怪談》，當時「靚仔湯」年僅23歲。（《詭秘怪談》電影海報）

當時作為荷里活頂級小鮮肉的湯告魯斯，夥拍早已舉世知名的導演列尼史葛，理應是萬無一失的組合。《詭秘怪談》劇情講述湯告魯斯飾演的野人Jack，在一個獨角獸、妖精的魔幻世界中，與Mia Sara飾演的公主Lili墮入愛河，並設法打敗撒旦的使者黑魔王。

當時23歲的湯告魯斯，非常靚仔！（《詭秘怪談》電影劇照）

湯告魯斯在電影中飾演一位野人，及後成為打敗黑魔王、抱得美人歸的英雄。（《詭秘怪談》電影劇照）

在電影中與湯告魯斯有感情戲份的美女Mia Sara。（《詭秘怪談》電影劇照）

然而全部幾乎完全在廠內拍攝的《詭秘怪談》，製作成本高達2450萬美元（約港幣1億9100萬元），但最後全球票房僅收2350萬美元（約港幣1億8300萬元），成為湯告魯斯生涯中唯一一部蝕錢作品。《詭秘怪談》至今推出接近40年，雖然上映當年票房奇差，但2002年推出列尼史葛的導演剪輯版，便令作品獲得第二春，成為一部著名的Cult片（邪典電影）遺珠。

湯告魯斯在戲中的造型有「泰山」的味道。（《詭秘怪談》電影劇照）

電影中的黑魔王擁有紅色魔鬼頭與牛角，造型極具「Cult」味。（《詭秘怪談》電影劇照）

雖然湯告魯斯甫一出道便遇到這部失敗作品，但命運卻巧妙地讓他通過導演列尼史葛，認識他的弟弟——正在籌備拍攝《壯志凌雲》的東尼史葛（Tony Scott），亦因此讓湯告魯斯飾演翌年上映作品《壯志凌雲》的男主角Maverick，成為全美國的銀幕戰爭英雄，亦在電影史上留名。

接拍了《詭秘怪談》的湯告魯斯，因此認識了導演列尼史葛的弟弟、當時正在籌拍《壯志凌雲》的東尼史葛。（imdb）