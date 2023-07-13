湯告魯斯玩命演出40多年　盤點N個技能上天下海都難佢唔到

由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：死亡清算 上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）現已上映，在爛番茄奪得99%的專業評分。湯告魯斯從影40多年拍攝過無數動作電影，由於多年來堅持不用替身親自上陣，令湯告魯斯考到多個專業資格，更獲美國海軍認可，獲頒「榮譽海軍飛行員」的殊榮！

《職業特工隊：死亡清算 上集》已於7月8日在香港上映。（電影海報）

湯告魯斯因拍攝電影而學會的技能多不勝數，他在1994年已學會飛行，後來陸續考獲商用飛行執照包括單引擎和多引擎固定翼飛機飛行執照，自己也擁有一架 P-51D 野馬式戰鬥機，並曾經接受過大量的特技飛行訓練，同時是紀念空軍鬼影中隊#2524號終身成員、「第36戰機中隊」毒蛇戰鬥機飛官的名譽飛行之友及美國海軍認可「榮譽海軍飛行員」。

湯告魯斯因拍攝電影而學會的技能多不勝數。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

另外，湯告魯斯還是持有商用飛行執照的自旋翼機（Autogyro）飛行員，更擁有高海拔降落認證、高山飛行證書，還曾在狹窄的山區、岩石區及積雪很深的雪地成功降落。

湯告魯斯每次都親自上演驚險萬分的動作場面，（《職業特工隊：死亡清算 上集》劇照）

為拍攝不同動作電影，湯告魯斯是一名專業特技駕駛員和電單車騎士。（《職業特工隊：死亡清算 上集》劇照）

除飛行之外，湯告魯斯自1989年便開始接觸高空跳傘，厲害到取得全國跳傘執照，更接受過機翼行走的訓練。為拍攝不同動作電影，湯告魯斯是一名專業特技駕駛員和電單車騎士，擅長駕駛一般道路和越野賽道，還參加過職業賽車比賽，更是取得高氧潛水證照的潛水員和專業的自由潛水員。

上天下海都難唔到湯告魯斯！（《職業特工隊：死亡清算 上集》劇照）

湯告魯斯曾透露8歲開始就已經喜歡玩高危動作。（《職業特工隊：死亡清算 上集》劇照）

湯告魯斯曾在訪問中透露，從8歲開始已經喜歡玩高危動作，更常常自己搭建坡道跳過垃圾桶。到現在61歲湯告魯斯仍熱衷於驚險的玩命演出，在拍攝《職業特工隊：死亡清算 上集》時，對於創下騎電單車跳懸崖次數最多的紀錄，自己都忍不住坦言：「每次跳躍都很危險。」