職業特工隊7︱湯告魯斯阿布扎比機場實地狂奔　導演：場景超宏偉

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演新作《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）已於7月8日在香港正式上映。系列自1996年開啟至今，湯告魯斯與幕後製作團隊，不斷致力在前作基礎上挑戰動作特技的極限，亦將動作設計揉合實景取景地，故此系列前作才能留下攀登哈里發塔、卡薩布蘭加飛車、疾走倫敦等代表性畫面。

Ethan Hunt徒手在哈里法塔外攀爬的橋段，至今仍然是《職業特工隊》的經典一幕。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

湯告魯斯於卡薩布蘭加市內外飛車的橋段，亦是實地取景！（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

湯告魯斯於倫敦市內疾走兼拍攝受傷的橋段，亦於倫敦市內實地取景。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

繼早前電影公開幾段幕後花絮，展視於挪威拍攝電單車飛跳崖降傘、高速滑翔傘及火車頂武打的過程後，《職業特工隊：死亡清算上集》在美國上映前，進一步公開於中東阿布扎比拍攝的花絮片段。片段中導演分享得到阿聯酋阿布扎比酋長國傾力協助，借出機場進行實景拍攝的過程，並因此啟發到湯告魯斯與團隊因應地理位置而加添的劇情橋段。

以下內容含有《職業特工隊：死亡清算上集》劇透，未有場睇的觀眾慎入！

湯告魯斯於阿布扎比機場裡實景拍攝。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

《職業特工隊：死亡清算上集》開首講述湯告魯斯飾演的特工Ethan Hunt，為追踪開啟人工智能「個體」原始程式碼的鎖匙，到中東一處沙漠尋找愛人兼前英國特工Ilsa Faust（Rebecca Ferguson飾）。及後得到鎖匙的一半組件後，Ethan Hunt連同特工團隊成員Benji與Lurther，於阿布扎比機場追緝神秘反派身上另一半鎖匙，並逃避美國特勤局其他特工的圍捕。劇情中，鏡頭跟隨着Ethan走遍阿布扎比機場大堂各處，並於機場天幕頂上演湯告魯斯標誌性的奔走追逐戲份，經典之餘盡顯阿布扎比機場的宏偉。

《職業特工隊：死亡清算上集》於阿比扎比機場裡實地取景。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

湯告魯斯於劇情中在阿布扎比機場的天幕頂上狂奔亦為實地拍攝。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

湯告魯斯於劇情中在阿布扎比機場的天幕頂上狂奔亦為實地拍攝。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

湯告魯斯於劇情中在阿布扎比機場的天幕頂上狂奔亦為實地拍攝。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

湯告魯斯於劇情中在阿布扎比機場的天幕頂上狂奔亦為實地拍攝。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

導演Christopher McQuarrie於幕後花絮片段中，分享選址於阿布扎比機場拍攝下帶來的啟發：「當我們決定於阿布扎比拍攝機場的橋段後，我們決定順道拍攝沙漠的情節。」他續指：「那一段沙漠的劇情一直是湯告魯斯與我夢寐以求希望拍攝的，而這個取景地正好容許我們這樣做。」

湯告魯斯在阿布扎比機場取景外，亦順道到沙漠中拍攝，完成與導演夢寐以求拍攝的橋段。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

湯告魯斯於沙漠中實地拍攝一段賽馬追逐戰。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

湯告魯斯與拍攝團隊在當地政府的幫助下完成沙漠的拍攝。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

湯告魯斯於沙漠中與一群賞金獵人上演一場賽馬追逐槍戰。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

談到湯告魯斯於機場上演的緊湊追逐，導演表示：「這些看似輕描淡寫地完成的橋段，其實非常複雜，而且有賴湯告魯斯精湛的技術，亦是我們拍攝過最大的取景場域。」他亦再次補充：「阿提哈德航空與阿布扎比機場為我們提供這個機場，給我們一個難得的、從未有人拍攝過的機會，那是一個非凡而優美的地方，而且場景規模超宏偉！」