《朱古力獎門人》前傳《Wonka》首預告　「戇豆先生」客串超搶鏡

《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)前傳電影《Wonka》,將於今年聖誕公映,今日(12/7)發佈首條預告,由獲奧斯卡提名的新晉男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)飾演年輕的巧克力大亨威利旺卡,風趣輕鬆的演繹,一改添麥菲查洛美予人的感覺。

添麥菲查洛美在拍攝Willy Wonka時,曾被傳媒拍下。(Getty Images)

今次是添麥菲查洛美繼《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)和《沙丘瀚戰》(Dune),另一話題之作,在電影中飾演威利旺卡,在開設工廠前花了「七年時間環遊世界,完善自己的手藝」。

添麥菲查洛美的造型都近似Johnny Depp版本。(《Wonka》預告截圖)

早在5月時,添麥菲查洛美繼曾向媒體表示,能夠參與一部面向無邪童眼的作品,這真是一大喜悅。「這也是我被吸引的原因。在政治言論如此激烈、時常充滿負面消息的時代和氛圍中,這部電影希望成為一塊朱古力。」而預告中,更有「戇豆先生」路雲雅堅遜(Rowan Atkinson)飾演的神父亮相,非常搶鏡。

「戇豆先生」路雲雅堅遜(Rowan Atkinson)飾演的神父亮相,預告中有一句對白。(《Wonka》預告截圖)

《Wonka》的導演是薛夫麥費蘭(Seth MacFarlane),拍過《賤熊30》(Ted)系列,他對添麥菲的表現大加讚賞。「我認為他表現得非常出色,不僅是因為他像旺卡一樣有趣、調皮又神秘,而且他還為角色注入極大感情,他是一位優秀的演員,」他還表示這部電影是慶祝舊版音樂劇,並且有「幾個非常重要的歌曲」。