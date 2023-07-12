《朱古力獎門人》前傳《Wonka》首預告　「戇豆先生」客串超搶鏡

《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）前傳電影《Wonka》，將於今年聖誕公映，今日（12/7）發佈首條預告，由獲奧斯卡提名的新晉男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）飾演年輕的巧克力大亨威利旺卡，風趣輕鬆的演繹，一改添麥菲查洛美予人的感覺。

添麥菲查洛美在拍攝Willy Wonka時，曾被傳媒拍下。（Getty Images）

今次是添麥菲查洛美繼《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）和《沙丘瀚戰》（Dune），另一話題之作，在電影中飾演威利旺卡，在開設工廠前花了「七年時間環遊世界，完善自己的手藝」。

添麥菲查洛美的造型都近似Johnny Depp版本。（《Wonka》預告截圖）

早在５月時，添麥菲查洛美繼曾向媒體表示，能夠參與一部面向無邪童眼的作品，這真是一大喜悅。「這也是我被吸引的原因。在政治言論如此激烈、時常充滿負面消息的時代和氛圍中，這部電影希望成為一塊朱古力。」而預告中，更有「戇豆先生」路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）飾演的神父亮相，非常搶鏡。

「戇豆先生」路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）飾演的神父亮相，預告中有一句對白。（《Wonka》預告截圖）

《Wonka》的導演是薛夫麥費蘭（Seth MacFarlane），拍過《賤熊30》（Ted）系列，他對添麥菲的表現大加讚賞。「我認為他表現得非常出色，不僅是因為他像旺卡一樣有趣、調皮又神秘，而且他還為角色注入極大感情，他是一位優秀的演員，」他還表示這部電影是慶祝舊版音樂劇，並且有「幾個非常重要的歌曲」。