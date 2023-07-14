職業特工隊7︱湯告魯斯絕無替身上陣　高難度動作幾多靠電腦特技?

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One），早前已於香港上映，並大受影迷歡迎。系列一直以湯告魯斯超高難度動作特技作為賣點之一，而自第四集《職業特工隊：鬼影約章》（Mission：Impossible—Ghost Protocol）在世界最高摩天大廈哈里發塔外上演高空攀爬一幕起，湯告魯斯號稱全部親身上陣的動作特技屢次在電影突破前作難度限制，令每部《職業特工隊》系列電影均極受影迷期待。

由湯告魯斯主演，萬眾期待的《職業特工隊：死亡清算上集》終於在全球各地上映。（視覺中國）

Ethan Hunt徒手在哈里法塔外攀爬的橋段，至今仍然是《職業特工隊》的經典一幕。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

早於《職業特工隊：死亡清算上集》上映前，製作團隊已釋出多條關於湯告魯斯上演動作特技的幕後花絮，包括全片最玩命的懸崖電單車降傘跳崖的組合技，除了令影迷對拍攝時年屆六旬的湯告魯斯擁有的魄力歎為觀止外，亦客觀地展示電影如何結合動作特技與電腦特技，製成驚心動魄的最終畫面。

以下內容含有《職業特工隊：死亡清算上集》劇透成分，未入場的觀眾慎入！

湯告魯斯於《職業特工隊：死亡清算上集》中，結合電單車高台跳躍與懸崖跳傘的特技。（《職業特工隊：死亡清算上集》花絮照）

湯告魯斯絕無替身

《職業特工隊：死亡清算上集》中，湯告魯斯上演多場飛車、降傘與武打動作場面，並堅持親身上陣，絕無僱用任何替身演員代勞。拍攝劇情中最關鍵的電單車降傘跳崖期間，湯告魯斯據指先後拍攝八個鏡頭，才達到滿意的效果。而在羅馬街頭與女主演Hayley Atwell上演的飛車橋段，湯告魯斯不論電單車或是私家車飛車動作，均為自己親自操控，表現出驚人的駕駛技術，並與製作團隊其他動作演員之間超高難度的默契。

湯告魯斯與女主角Hayley Atwell在電影中上演飛車場面。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

熱愛電單車的湯告魯斯，當然不少得在電影中揸電單車！（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

湯告魯斯於《職業特工隊：死亡清算上集》中，結合電單車高台跳躍與懸崖跳傘的特技，均親身上陣。（《職業特工隊：死亡清算上集》花絮照）

三大電腦特技關鍵位置

電單車降傘跳崖

《職業特工隊：死亡清算上集》中，最令觀眾期待的一幕必定是在挪威高山上拍攝的電單車降傘跳崖。正如觀眾於電影幕後花絮可見，製作團隊在高山地勢上搭建超巨型跳台，讓湯告魯斯在平滑的跳台上高速駕駛電單車，從懸崖一躍而出後張開降落傘，並降落到高速行駛的東方快車之上。儘管電影最後以電腦特技將巨型跳台轉化成險要山勢的一部分，也絲毫未減湯告魯斯親自上演飛車動作的特技難度。

劇組為拍攝湯告魯斯的高台電單車跳傘，搭建出超長跑道，最後在電腦特技下轉化成為險要山勢的一部份。（《職業特工隊：死亡清算上集》花絮照）

懸崖「飄移」剎車

同樣用到電腦特技的部分，亦包括湯告魯斯飾演的Ethan Hunt於駕駛電單車跳崖前，在Benji引路下，來到高山的懸崖邊前急剎車的情節。片段中，湯告魯斯看似在極險要的懸崖邊緊急剎車，然而該畫面亦由電腦特技合成拍攝的片段，湯告魯斯雖然親自駕駛電單車並「飄移」急剎，然而實際上卻並非在險要的山崖上拍攝。

電影中，湯告魯斯飾演的Ethan Hunt，要駕駛電單車躍崖再以降落傘落地。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

攀爬懸垂火車

電影的結局部分，Ethan Hunt與一眾角色乘搭的東方快車，在列車橋被炸毀後，半截列車下墮到橋下河流中，並一節一節逐一斷裂。湯告魯斯與女主演Hayley Atwell為了逃生，在垂直懸空的車廂中向上攀爬，經歷煮食車卡、擺放鋼琴的車卡等危機四伏的位置，而車廂更處於高架橋之上，非常驚險。拍攝該段劇情期間，雖然湯告魯斯與Hayley Atwell真實地處於被垂直的車廂中，卻並非處於高空懸垂狀態，背景的深谷河流均以電腦特技完成，但亦不減該拍攝該片段期間，對動作技巧與體能的要求與挑戰。