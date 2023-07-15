奧本海默︱35mm菲林放映版現搶購潮 上映日九成滿座塞爆路蘭迷
撰文：莫匡堯
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由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自《天能》後事隔三年執導作品，並由Cillian Murphy、羅拔唐尼（Robert Downey Jr）、Emily Blunt、麥迪文（Matt Damon）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的鉅製《奧本海默》（Oppenheimer），將於7月20日搶先美國在香港上映。
全片使用黑白及彩色IMAX菲林拍攝的《奧本海默》，理所當然地以IMAX及菲林作為最大賣點，《奧本海默》在上映當日除了全港IMAX影院幾乎統一播放外，香港亦有三家戲院引入35mm菲林版本，讓影迷能夠從菲林放映機一睹原汁原味的效果。
現正預售期間的《奧本海默》，出現了搶購35mm菲林放映版的熱潮，上映首日共12場菲林放映，票價由港幣175至190元不等，但亦無阻影迷撲飛，晚間場次已超過九成爆滿，而上午及下午場次，購票率亦平均達八成，可見不少香港「路蘭迷」均對菲林版極具興趣。相反IMAX版暫只有晚間場次出現「靚位滿座」的情況，普通數碼放映版則未見觀眾熱烈購票的跡象。