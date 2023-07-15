爆谷一周︱入行前被小朋友嫌太高　193最想要超能力竟來自日本AV?

ViuTV節目《爆谷一周》第三季今晚（15日）播出第四集，邀請舞台劇《Laugh Vacation》三位男主角193@ERROR（郭嘉駿），早前憑《正義迴廊》提名本年香港電影金像獎「最佳男主角」的楊偉倫（阿卵）與資深舞台劇演員楊栢謙，與舞台劇導演陳小東一同接受谷德昭訪問，大談舞台劇演技與新舊兩代合作的趣事。

《爆谷一周》第三季第四集，請來舞台劇《Laugh Vacation》的三位男演員193@ERROR、「阿卵」楊偉倫、朱栢謙及導演陳小東，接受谷德昭的訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

193與楊偉倫早於首兩季於節目亮相，而朱栢謙則首次登場。（《爆谷一周》節目截圖）

193最想擁有的超能力

與阿卵、朱栢謙等資深舞台劇演員合作，193直言首日見面拍攝海報時，因為以往未曾觸各位演員，所以表現得比較怕醜、沉默。稍為熟絡過後，阿卵與朱栢謙則表示，平時大膽敢言的193，與他們默契不錯，而且幽默感頻率亦能同步。為了讓兩代演員更能夠互相了解破冰，谷德昭安排阿卵與朱栢謙分別問193一條問題，朱栢謙問及193最想擁有的超能力時，向來敢言的193竟自爆：「我對日本一啲小電影都有啲研究，最想要嘅一個係透明人間、一個係時間停止！」被追問得到超能力後是否想向日本AV界發展，193笑指：「我可以做壞事，可以賺到錢！」

193被朱栢謙在破冰環節，問及想要甚麼超能力。（《爆谷一周》節目截圖）

向來敢言的193，直言自己想要日本AV情節裡的「透明人間」與「時間停止」超能力。（《爆谷一周》節目截圖）

193被追問得到超能力是否想向日本AV界發展時，擺出非常頑皮的表情。（《爆谷一周》節目截圖）

而與193有「最萌身高差」的阿卵，則問193身材高大的感覺如何，193隨即擺出很可憐的表情，表示其實身材太高不論日常生活抑或演戲也對他造成相當大的阻礙，令他買衫褲經常吊腳吊袖、亦會經常撞到頭，笑指懷疑自己可能撞壞腦。而谷德昭追問在出道以前，身高為他造成過的困擾時，193回憶指：「有一次搭升降機，有一對母子，小朋友以為自己講嘢好細聲，就話『媽媽，點解嗰個叔叔咁奇怪嘅？』類似咁嘅說話，所以高亦都未必好。」

193在節目上分享入行前，一次搭升降機的經歷，有一位小朋友對媽媽說：「點解嗰個叔叔咁奇怪嘅？」。（《爆谷一周》節目截圖）

金像獎尷尬時刻

破冰環節互換時，193借機問失落金像獎「最佳男主角」的心情。阿卵直言其實自己連入圍也沒有想過，宣布入圍結果當日更在睡覺，沒有留意大會的公布。阿卵亦表示，收看金像獎多年，踏上紅地氈、走進華麗的典禮現場，也感覺十分夢幻，然而大會安排一眾演技獎提名人坐在典禮第一排，卻令他感到十分尷尬：「即係坐喺第一行，啲鏡頭又喺前面，加上又冇乜人識我，真係好尷尬，搞到我都攞張飛出嚟睇下，究竟我係咪坐錯位呢？」

楊偉倫被193問及失落金像獎「最佳男主角」的感受，阿卵直言沒有，但分享了出席頒獎典禮的尷尬時刻。（《爆谷一周》節目截圖）