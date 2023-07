荷里活女星美瑾霍絲(Megan Fox)今日(16日)在Instagram分享一輯超性感水著照,身穿綠色比堅尼的她,擒上樹大擺性感甫士,尤如化身成森林精靈。

美瑾分享比堅尼照,半日未夠吸Like近280萬。(IG圖片)

照片公開短短9個小時,已吸近280萬人畀Like,當中包括美瑾的未婚夫Machine Gun Kelly(MGK),他更親自留言:「如果這就是野生動物的樣子,我會讓它傷害我」(if this is what a wild animal looks like, i'd let it maul me)。

MGK難得留言放閃。(網上截圖)

早前多次傳出美瑾與MGK情海翻波,今次難得男方在社交平台公開放閃,令分手傳聞不攻自破。