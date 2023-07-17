Jane Birkin逝世︱Hermès系列以她命名　飛機航程小插曲啟發設計

著名英國女演員及歌手Jane Birkin，於昨日（16日）逝世，終年76歲。Jane Birkin於1946年生於英國倫敦，其演藝事業對法國影壇及樂壇具有深遠影響，並於上世紀七十年代移居法國，Jane Birkin的傳世代表作《春光乍洩》（Blow-Up），由意大利新寫實主義導演安東尼奧尼執導，她於電影中飾演女配角「金髮女郎」。

英國女演員兼歌手Jane Birkin（左）昨日逝世，終年76歲。（imdb）

Jane Birkin的代表作包括意大利著名導演安東尼奧尼的英語電影《春光乍洩》。（《春光乍洩》電影劇照）

Jane Birkin於《春光乍洩》裡飾演女配角「金髮女郎」。（《春光乍洩》電影劇照）

Jane Birkin參演《春光乍洩》時年僅20歲。（《春光乍洩》電影劇照）

Jane Birkin曾於1965年下嫁作曲家John Barry，婚姻僅維持三年，及後與另一位作曲家Serge Gainsbourg維持一段專業合作與感情關係，二人於1968年展開感情，並於同年合作錄製經典名曲《JeT'aime...moi non plus》，令Jane Birkin舉世知名，可惜二人最後於1980年分手。

Jane Birkin與Serge Gainsbourg合作錄製了經典名曲《JeT'aime...moi non plus》，令Jane Birkin舉世知名。（imdb）

Jane Birkin擁有極標緻的五官。（《滿池春色》電影劇照）

Jane Birkin的銀幕形象亦相當性感。（《滿池春色》電影劇照）

作為演員及歌手，Jane Birkin對於時裝界亦具有深遠影響，她啟發了奢華時裝皮具品牌Hermès，開創以她命名的Birkin手袋系列，成為品牌旗下最搶手的系列之一。據指1983年，Jane Birkin曾於一程飛機上與Hermès時任行政總裁Jean-Louis Dumas同座，當時Jane Birkin將手中的平價竹籃放在行李櫃時，不慎打翻物品，並抱怨自己一直找不到適合的手袋，於是啟發Hermès為她設計一款手袋，並於一年後面世。

Jane Birkin一次坐飛機遇偶Hermès的CEO，成就了品牌最搶手的系列。（Reuters）

Birkin系列的手袋非常罕有，價值以，每年限量生產並售予名人或Hermès的長期客戶，連球星碧咸太太維多拉亞碧咸（Victoria Beckham）與Kim Kardashian也是Birkin手袋的擁躉。

Jane Birkin據稱只擁有五個按自己命名的Hermès Birkin手袋。（Getty Image）

碧咸嫂Victoria Beckham是Hermès Birkin手袋的擁躉。（網上圖片）