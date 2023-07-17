Jane Birkin逝世︱Hermès系列以她命名 飛機航程小插曲啟發設計
撰文：莫匡堯
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著名英國女演員及歌手Jane Birkin，於昨日（16日）逝世，終年76歲。Jane Birkin於1946年生於英國倫敦，其演藝事業對法國影壇及樂壇具有深遠影響，並於上世紀七十年代移居法國，Jane Birkin的傳世代表作《春光乍洩》（Blow-Up），由意大利新寫實主義導演安東尼奧尼執導，她於電影中飾演女配角「金髮女郎」。
Jane Birkin曾於1965年下嫁作曲家John Barry，婚姻僅維持三年，及後與另一位作曲家Serge Gainsbourg維持一段專業合作與感情關係，二人於1968年展開感情，並於同年合作錄製經典名曲《JeT'aime...moi non plus》，令Jane Birkin舉世知名，可惜二人最後於1980年分手。
作為演員及歌手，Jane Birkin對於時裝界亦具有深遠影響，她啟發了奢華時裝皮具品牌Hermès，開創以她命名的Birkin手袋系列，成為品牌旗下最搶手的系列之一。據指1983年，Jane Birkin曾於一程飛機上與Hermès時任行政總裁Jean-Louis Dumas同座，當時Jane Birkin將手中的平價竹籃放在行李櫃時，不慎打翻物品，並抱怨自己一直找不到適合的手袋，於是啟發Hermès為她設計一款手袋，並於一年後面世。
Birkin系列的手袋非常罕有，價值以，每年限量生產並售予名人或Hermès的長期客戶，連球星碧咸太太維多拉亞碧咸（Victoria Beckham）與Kim Kardashian也是Birkin手袋的擁躉。