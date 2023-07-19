劉德華入行逾40年首辦藝術展覽　「我需要的只是一個空間」

入行逾40年的影帝劉德華，多年來參與及製作大量經典影視及音樂作品，在香港流行文化史上佔一重要席位。而劉德華最新的嘗試，就是將自己多年來的藝術涵養，逐一化成全新作品面向藝術層面，於8月假西九龍文化區藝術公園自由空間，舉行首個藝術展，名為《1/X劉德華的藝術空間》，將個人的藝術視野展現出來。



今次展覽劉德華將與其他年青藝術家合作。（大會提供）

《1/X劉德華的藝術空間》將會活用西九龍文化區，藝術公園自由空間FREESPACE的整座建築物，從地面入口到二樓，一直延伸至戶外的露天平台，以不同形式及主題的藝術作品，鋪陳出一條感動心靈的藝術路徑。當中作品包括了劉德華親身參與的創作，有此安排，基於劉生的一句說話︰「我需要的只是一個空間，而不是一個展覽。」

為創作出更多可能性，今次的展覽不單是一個展覽，而是一個藝術空間。（大會提供）

故此，這次的藝術空間有別於一般藝術展，當中的藝術作品是由劉德華與多位風格迥異的青年藝術家互相融合，嘗試多樣的藝術形式，在思想和藝術層面上交流融合，共同創造出屬於二人獨樹一幟的心血結晶。雖然在展覽的預告片中，為保持神秘感，並未有披露展品的模樣，但從中可見劉生會以擅長的書法，配上油畫，甚至大型雕塑品去展現個人的藝術視野。

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《1/X劉德華的藝術空間》將於2023年8月25日至9月9日，假西九龍文化區藝術公園自由空間FREESPACE 舉行。門票將於2023年7月25日起透過www.cityline.com發售，大家密切留意。