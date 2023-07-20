《Barbie芭比》劇情+角色介紹　5件你不知道的事玩具原型成人向？

改編自經典玩具角色的真人電影《Barbie芭比》（Barbie），由瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、姬蒂麥潔諾（Kate McKinnon）主演。電影是玩具商Mattel成立電影部門的第一擊，不容有失。（上映日期︰7月20日）

「芭比樂園」裡過住100%完美生活，是世上最完美的一件事！（《Barbie芭比》劇照）

故事大綱

「芭比樂園」裡過住100%完美生活，是世上最完美的一件事！除非你擁有無比危機意識，又或者，你正正是樂園裡的阿Ken 咁就難搞啲了。由《小婦人》、《不得鳥小姐》奧斯卡金像提名導演姬達嘉域執導，瑪歌羅比及賴恩高斯寧分別飾演芭比和Ken，將帶你進入非一般繽紛夢幻國度！

Barbie是模特兒一名，但其實該玩具面世多年，Mattel便予以她多重身份。（《Barbie芭比》劇照）

傳奇芭比的起源

1959年3月，美國玩具公司Mattel創辦人的太太Ruth Handler，發現女兒偏好成人造型的紙公仔，而當時市面上就只有嬰兒玩偶，以滿足小朋友想扮媽媽的想法。於是令Ruth Handler有設計Barbie的靈感，以塑膠製造出11吋高、擁有玲瓏曲線的美人體態，引爆玩具人偶界的一場大革命。

其實當時Barbie的藍本，是源自全球首個時尚玩偶「碧兒莉莉娃娃」（Bild Lilli Doll），Mattel便買下版權，並以女兒芭芭拉（Barbara Millicent Roberts）的名字命名。事實上該Lilli公仔是根據德國的四格漫畫角色而設計，該角色設定是性感打扮的拜金女，又經常口出狂言，所以一直是以成年男性為目標顧客，但版權易手後，就變成打入兒童市場，個個少女都愛的Barbie。

（《Barbie芭比》劇照）

芭比曾任200個職業

大家一直都知，Barbie是模特兒一名，但其實該玩具面世多年，Mattel便予以她多重身份，推出過不少版本的Barbie，有網民統計過，Barbie至少擔任超過200種職業，當中包括歌手、護士、警察、考古學家、麥當勞收銀員、秘書，最有趣是曾三次上太空，以及六度競選美國總統。

戲中芭比一反科學理論。（《Barbie芭比》劇照）

戲中芭比一反科學理論

導演在創作《Barbie芭比》時，本住天馬行空，完全沒有科學定律可言。導演姬達嘉域︰「那裡沒有牛頓定律、沒有風、沒有太陽、沒有重力、沒有水…… 但現實中，我們確實活在物理世界裡，在處理芭比樂園的『現實』時，要一套適用於芭比樂園的規則，然後，又要有一套『電影製作』的規則，這兩件事互動運用。」

然後聯想到1950年代音樂劇的片廠，那裡製造出一種奇妙的人造空間，況且，芭比娃娃同是1959 年代產物，感覺上可以兩者融合又不必受某種框架限制。「我希望觀眾感覺上可以透過屏幕『觸摸』一切，如同我們玩玩具一樣。我記得，在玩具反斗城店內，看著芭比娃娃和它們的吸塑配件，當時我真想拆開包裝觸摸所有東西！」

賴恩高斯寧在戲中不斷爆發笑料。（《Barbie芭比》劇照）

戲中個個都係Barbie同Ken

電影中的芭比樂園裡，有各式各樣的芭比，而原來戲中個個都是「芭比」，現同大家逐一介紹︰

姬蒂麥潔諾Kate McKinnon飾演 芭比

「我的經紀人告訴我關於這「芭比」角色。想當年，我姐姐擁有一堆芭比人偶，她會幫她們梳頭、換衫，但其中一個人偶因我姐發脾氣而被剃光頭。通常女孩子玩芭比，點都會試過擘盡她雙腿，咁先係識玩。」

（《Barbie芭比》劇照）

伊莎蕾Issa Rae都係飾演 芭比

「成世讓我感到最自豪的事，就是當姬達嘉域跟我說：『當我在想由誰來演總統最合適時，我馬上就想到你，讓你來當總統，不是很正嗎？』有機會扮演所有芭比的總統 — 芭比本身就是無所不能的代言人，儘管如此，能演這角色也是一種榮幸。」

哈莉納芙Hari Nef又係飾演 芭比

「電影中，擁有『我』的是一位38歲的男同性戀者，他住在西村，專門收集人偶，『我的』衣服在盒子中保存得相當好！不是兒戲呀！」

亞歷山德拉詩普Alexandra Shipp 亦係飾演 芭比

「很高興看到姬達在演出陣容中，帶來的各種不同「性格」的芭比 — 有來自不同種族背景的、有不同體格的，各人的能力亦有不同。」

京士利賓亞迪Kingsley Ben-Adir 飾演 Ken

「最初我不知該怎麼演，直到我看到賴恩在做什麼，我才恍然大悟，演出就變得非常有趣和更多爆肚。每次我在腦海中預演某場戲時，最終拍出來都完全不是想像那回事！」

劉思慕Simu Liu 飾演Ken。（《Barbie芭比》劇照）

劉思慕Simu Liu 又係飾演 Ken

「Ken哥們就是Ken哥們，大家總是無所事事，他們的認同和存在感來自於能夠贏得芭比愛慕目光，所以，他們只會對無聊的事超級劇烈打崩頭。我可以透露，我演的Ken是一位強勁舞者，甚至識後空翻……聽聞，賴恩高斯寧飾演的Ken對此表示相當不滿。」

舒提加特瓦Ncuti Gatwa 仲係飾演 Ken

「我演的Ken有點軟弱，也頗脆弱，所有『志在參與』已經好高興。他想參與，被包容，並且喜歡Ken哥們圍爐取暖。Ken哥們，以粉紅色、輕鬆的方式，對社會的性別規範作出精準評擊。」

全球至少售出10億個

自1959年面世以來，Barbie在超過150個國家有售，據玩具公司Matte稱至今已售出逾出10億個Baribie公仔，平均每秒售出三個，2002年當Barbie設計師Ruth Handler去世時，有統計指出Barbie在全球擁有高達98%的識別率，意指當時全球只有2%人口不認識Barbie，史上最出名公仔當之無愧。