掃毒3︱謝君豪結尾中炮彈着火　方中信洪天明背脊爆炸反車超驚險

由邱禮濤執導，三大影帝主演的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，當中正反兩派別，皆邀得不少好戲之人坐陣。包括同為影帝的謝君豪、劉浩龍、蘇宸褕（灰熊）飾演毒梟康素差（劉青雲 飾）的手下，至於戲中飾演指揮官的方中信，就帶領洪天明、徐偉棟等，圍捕販毒集團。幾位演員都大嘆今次戲中動作戲難度相當高。

雲集劉青雲、郭富城與古天樂三大影帝的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，將於7月27日上映。（《掃毒3：人在天涯》海報）

謝君豪、劉浩龍於電影中飾演劉青雲的手下。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

方中信則在電影中飾演古天樂在警察部中的上司。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

謝君豪在戲中的造型豪邁奔放，其角色是一名泰國人叫Mee Noi，造型與劉青雲的飾演的康素差有點相似，為了演好角色，君豪表示有時間便要去曬太陽或曬太陽燈，還有去電髮和留鬚﹐君豪哥形容角色放蕩，經常很high地笑，又笑指部分泰文對白難記。整齣戲的高潮在於尾場開槍大戰，君豪說：「ending又槍戰，又炸又放火，火燒人，結尾我中了炮彈着火，同時被軍人拘捕。自己都開了很多槍，自己猛嗌，之後放假抖兩日都喉沙。」

謝君豪自言在電影結尾竟中炮彈着火，最後亦落得被捕的下場。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

與君豪同是跟康素差搵食的師兄劉浩龍，飾演犯罪集團阿細。師兄分享：「其中一場講他們被警方圍捕，青雲駕着貨車，我像懂壁虎功跳上車再開槍，算是我拍戲以來頗利害的演出，危險性很高。」師兄表示首次拍這般震撼的電影，他說：「其中在西廂版納拍一場搶貨戲，在山上邊開槍跳下來，又被掟手榴彈，隨後更在身邊爆炸。」

劉浩龍自言在西廂版納拍攝的搶貨戲，山邊一場槍戰戲非常驚險。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

拍戲經驗豐富的方中信就坦言，在碼頭拍攝的圍捕康素差販毒一場，令他擔憂驚恐，方中信說：「拍了這麼多年動作戲，今次自己都有點驚，飛車、爆炸翻車，最終安全完成，當中雖然有些意外發生，希望意外受傷同事早日康復。埋位時都有點害怕，該場只有我與天明，背後要爆反一輛貨車，距離很近，之前與動作指導合作過兩、三次，當然有信任，拍完看片是值得好看。」

方中信於電影開首一場圍捕劉青雲的戲份中，與天明背後的一輛貨車要爆炸反車，距離他們非常近，十分驚險。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

今次飾演一名警察的洪天明，與方中信一齊掃毒，天明指《掃毒3》有不少槍戰、飛車及爆炸等激烈場面，他說：「今次很多動作，好耐沒試過拍戲開這麼多槍和子彈，導演肯花錢讓我們開真槍，有一日更拍至所有子彈都燒完，拍攝的真槍雖然沒有彈頭，但感覺與開槍差不多。」拍攝現場不時有爆破、開槍巨響，天明說：「有一鏡拍攝時忘記耳仔塞棉花，偉棟在我耳仔邊開槍，感覺耳膜穿了很痛。」