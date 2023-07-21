大圍「圍方」英皇戲院設獨家小食　蟹肉熱狗日式炸雞配絲襪奶茶

大圍全新地標商場「圍方」，即大圍站上蓋柏傲莊的附屬商場，將於明天（22/7）開業，而場內會進駐英皇戲院Plus+，亦是區內多年來首間戲院。為迎來新院開張，除入會有票價優惠，小食部更特設大圍獨家限定美食，給予影迷新鮮感。

英皇戲院Plus+的小食部，有多種美食供大家選擇，部分更是大圍店限定。（戲院提供）

大圍「圍方」全新英皇戲院率先睇 開幕入會即送3張免費戲票

其中一款獨家輕食，就是蟹肉熱狗，採用日本湯種熱狗包及Johnsonville香腸，鋪上滿滿蟹肉，配搭自家調配明太子醬。蟹肉份量足，與明太子醬配搭得宜，味道層次豐富。

真 ‧ 蟹肉熱狗 $62，加$10可升級至汽水套餐。（許育民 攝）

另一特色美食係具有日式便利店風味的炸雞塊，平時去日本，都會到便利店買炸雞食，而家英皇戲院Plus+都有提供，雞塊多汁酥脆，仲有原味及辣味兩種選擇。另外仲有炸雞粒畀大家揀，細細粒，係睇戲時最好的Finger Food。

「日式便利店風味」炸雞塊 (原味/辣味) (2件) $48，爆谷雞粒 $40 。（許育民 攝）

特色餐飲方面，就有跟捷榮聯乘的經典港式奶茶，茶香味濃，的確有茶餐廳水準，讓觀眾在戲院都可以歎番杯馥郁芳香的絲襪奶茶。

港式奶茶，熱飲$28，凍飲$30。（許育民 攝）

爆谷備有牛油、焦糖及香濃朱古力三款口味，$48（細）；$52（大）；$56（加大），每款均可以優惠價 $5 升級至香濃朱古力口味。（許育民 攝）

英皇戲院Plus+是英皇戲院第八間戲院，一共有６間影院，提供912個座位，包括一個可容納185人，提供全景聲大院。開幕期間更提供早鳥入會優惠，可以以優惠價$130（原價$150）入會之餘，更可以獲得三張戲票。同時可於8月31日前，以優惠價$65購買正價戲票。