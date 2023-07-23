奧本海默｜佛羅倫斯佩芝驚艷裸露　鍾情透視反質問︰點解咁驚胸部

由荷里活名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的新作，《奧本海默》（Oppenheimer）已於本周上映。電影由施利安梅菲（Cillian Murphy）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh，又譯︰科倫絲佩芝）主演，其中佛羅倫斯佩芝與施利安梅菲露兩點的床上戲，更成為電影被列為IIB的關鍵。



施利安梅菲與佛羅倫斯佩芝戲中的一段情，令人印象深刻。（《奧本海默》劇照）

二人的婚外情，最終被搬上審訊會上，公諸於世。（《奧本海默》劇照）

看過《奧本海默》的觀眾，必定對佛羅倫斯佩芝的演出留下深刻印象，除了其揮灑自如的演技，也難忘她的性感撩人，一舉一動都令大家投入當中，理解奧本海默為何對她如痴如醉。佛羅倫斯佩芝向來對自己的身體無不吝嗇，在大小的時裝周上，更鍾意透視裝，還要真空上陣，好讓乳頭解放於人前。

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不過她就曾經因為一次透視打扮，被網民指不尊重大會，更投下只顧搶鏡等罪名，不過她本人就在IG以長文回應，她表示剛穿上這條裙，已知會引起不少好與壞的批評。好自言不是第一次或最後一次身體被一群陌生人指指點點，對於這些男士庸俗和粗暴的行為感到可恥。但她重申十分滿意自己的身軀，就算當中的瑕疵也非常欣賞，但最令她關注的反而是︰「為何大家會如此害怕胸部？細定大？左定右？得一邊？還是沒有？為何要這麼恐懼？」言詞的堅定，令人佩服她的自信。