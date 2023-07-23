《Marvel隊長2》三大角色貫穿兩劇　預告先拆解新超能力運用方法

Marvel隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》中從天而降大戰魁隆（Thanos）後，基本上已經離開地球，轉而在宇宙的不同角落追捕壞人，成為銀河的浪人。變為工作狂的Marvel隊長亦因保衞宇宙而到處樹敵，在維護世界和平的同時，反而被敵人視為毀滅者，被奪去一切的敵人誓要讓Marvel隊長亦變得一無所有。

工作狂的Marvel隊長，因保衞宇宙而到處樹敵。（《Marvel隊長2》劇照）

在《Marvel隊長2》正式預告中，披露更多三大超級英雄拯救宇宙的細節。宇宙最強的Marvel隊長能夠吸收光能，並發射出強大的光子爆炸；Marvel隊長的舊伙伴女兒，在劇集《溫黛與幻視》（WandaVision）出現過的夢妮卡（Monica Rambeau），則能看透光能並操縱電磁波譜的所有波長；而在劇集《Ms. Marvel》中的Marvel隊長超級粉絲卡瑪拉 (Kamala) 更能硬化光線，將光變成實物。

Marvel隊長的舊伙伴女兒，在劇集《溫黛與幻視》（WandaVision）出現過的夢妮卡。（《Marvel隊長2》劇照）

在劇集《Ms. Marvel》中的Marvel隊長超級粉絲卡瑪拉 (Kamala) 更能硬化光線，將光變成實物。（《Marvel隊長2》劇照）

三位擁有光能超能力的女英雄，因為其能力被干擾，所以每次一用超能力，三人就會互換位置，亦因此，三人的命運連成一線，必須合作成為一個團隊去保衞宇宙。英雄集結，將改變一切，力量變得更高、更遠、更快！

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同場加映，Marvel隊長的萌爆貓貓小鵝（Goose）再度現身，可愛爆登的外表，配以隨時食人的超能力，其反差度之大亦極圏粉！在本條預告中更見一幕有極多不同品種的可愛貓貓在半空中飄浮，梗有一隻啱你心水！到底牠們是否如小鵝一樣可以隨時展現食人能力，或有其他超能力？就要大家入場親自揭曉了！

Marvel隊長的萌爆貓貓小鵝（Goose）再度現身。（《Marvel隊長2》劇照）