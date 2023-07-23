暗殺風暴｜古天樂從影最大突破分飾三角　化刀疤毀容妝：夠晒破爛

影帝級人馬古天樂在《暗殺風暴》中作出從影以來最大突破，一人分飾三角，而且造型極多；其中一個造型是之前已曝光的露宿者角色「黃少平」，「黃少平」因被Darker策劃的爆炸案波及而嚴重燒傷，慘被毀容及跛腳，要靠人工發聲器說話。除此之外，古仔又有一個造型要黐假鼻、滿臉刀疤；另一造型則全臉刺青，身體不時抽搐，每個造型面貌都截然不同，故其演出非常破格；雖然古仔並非首次化特效妝，但《暗殺風暴》角色造型的「毀爛」程度，確是他拍戲以來最「嚴重」的一次。

影帝古天樂為主演新作《暗殺風暴》作出從影最大突破，一人分飾三角之餘，造型更一反男神形象。（《暗殺風暴》電影劇照）

古天樂為了演活角色，不惜犧牲男神級顏值，其中一個造型更滿臉紋身。（《暗殺風暴》電影劇照）

古仔表示，只要劇本適合及角色需要，從不介意以任何造型示人。至於化爛臉妝、刀疤妝是否很難頂？古仔說：「還好啦，但拍呢套戲時係夏天，塊臉黐住啲假皮、膠水，有時又要黐鬚，又有動作戲，真係幾熱。」問他覺得造型如何，他笑言：「夠晒破爛。」

古天樂為《暗殺風暴》不惜一反男神形象，他自言只要劇本適合及符合角色需要，從不介意以任何造型示人。（《暗殺風暴》電影劇照）

為了呈現爛面及刀疤妝，古天樂於大熱天時在臉上黐上假皮、膠水，笑言造型：「夠晒破爛！」（《暗殺風暴》電影劇照）

荷里活級特效妝

其實古仔的特技化妝，由曾主理荷里活電影《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）之特效妝、香港著名特效化妝師陳嘉偉（Gary）親自操刀，Gary透露製作過程主要是為古仔做臉部倒模後再製作矽膠假皮，然後將假皮黐於臉上，再加上膠水及顏料。由於古仔在片中近乎所有戲份都要化特效妝，所以一定要顧及其皮膚，採用的相關顏料均屬荷里活最頂級的特效化妝品，以免出現皮膚敏感影響拍攝。

古天樂於《暗殺風暴》的特技化妝，由曾經主理荷里活電影《攻殻機動隊》的特效化妝師親自操刀。（《暗殺風暴》幕後花絮）

特效化妝師為古天樂的臉部倒模後，再製作假皮。（《暗殺風暴》幕後花絮）

雖然有專業人員在場，但拍攝時是盛夏，古仔大熱天時化特效妝，拍動作戲更熱到全身濕透，要不時補妝；而每次上妝落妝又要幾個鐘，過程難免有點辛苦，不過古仔很有耐性且敬業，專業態度一流。

古天樂於拍攝《暗殺風暴》期間正值盛夏，不時需要補妝。（《暗殺風暴》幕後花絮）

古天樂每次上妝落妝都要花幾個鐘，過程不免辛苦，但敬業的古仔很有耐性，專業態度一流。（《暗殺風暴》幕後花絮）

《暗殺風暴》由新聯華娛樂集團有限公司發行。導演邱禮濤執導、陳穎倫監製、沈錫然編劇。古天樂、張智霖、吳鎮宇、胡杏兒、周秀娜領銜主演。佘詩曼特別演出，呂良偉、任達華、姜皓文、洪天明及林燕玲友情演出；主演蔡瀚億（BabyJohn）、張建聲、黃德斌、陸永、周家怡、李子雄、羅蘭、羅冠蘭、吳毅將、陳國坤及邵仲衡等。2023年8月18日全國上映。

從《暗殺風暴》的幕後花絮可見，古天樂三個角色的特效化妝造型效果絕佳。（《暗殺風暴》幕後花絮）