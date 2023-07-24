掃毒3：人在天涯｜邱禮濤再任總舵手　三大影帝大讚專業

《掃毒3：人在天涯》由三大影帝劉青雲、郭富城及古天樂聯袂主演，並由邱禮濤導演再次執導。秉承前兩集《掃毒》精彩之處，今集繼續呈現扣人心弦的劇情，以及連場精彩的動作場面。三位影帝都大讚邱導駕馭大片的執導能力，對電影成品非常有信心。

《掃毒3：人在天涯》結局有媲美戰爭片的緊張刺激場面。（電影公司提供）

《掃毒3：人在天涯》作為今個暑假唯一華語片，排面格局浩大壯觀，除了連場飛車、槍戰之外，結局更有媲美戰爭片的緊張刺激場面。古天樂說：「今次不止槍戰、爆炸、飛車，還有飛機、大炮，我睇劇本也沒幻想到導演拍攝畫面是這樣誇張，是我想像以外的警匪片。這幾年間他拍了很多《掃毒》、《拆彈》系列，對於這方面的掌握很準繩。」劉青雲繼2020年大獲好評的《拆彈專家2》之後，再度拍檔邱導，青雲強調今次是他跟邱導首次完整地合作，他說：「導演給我的感覺很注重安全，不想讓演員在現場等，時間都安排得很好。」

郭富城就透露，其實《掃毒》首集也有找他演出，但無奈當時未有檔期參演，今次《掃毒3：人在天涯》，邱禮濤就邀請城城飾演臥底角色，對於首次與邱導合作，城城大讚對方是個執行力非常高的導演，講解劇情及情緒是一針見血，他說：「一句說話就能說明，是優秀導演擁有的條件，開心與邱導合作，他是我很喜歡的導演。」

城城對村寨的真實環境感到震撼。（電影公司提供）

電影原本於2021年3月在泰國拍攝，但當地新冠疫情嚴峻，於6月改往雲南西雙版納開拍，及後再轉赴汕尾拍攝。考慮各方因素，最終電影公司決定放棄所有前期工作，改返香港火速物色流浮山一個50萬呎用地，極速興建整條泰國村寨大型布景用作拍攝，邱導亦展現其極高效率的執行和應變能力，在搭建的村寨實景中，同樣拍攝到極為迫真的金三角毒品工場場面。

城城對村寨的真實環境感到震撼，他說：「之前在西廂版納拍攝已經搭建村寨景拍攝，由於疫情關係，電影公司移師香港拍攝，單是搭建這場景，在元朗用了50萬呎地方去搭建，然後將木材、樹木環境營造泰國金三角，置身村寨令我感覺自己不在香港，可以說是很真實，就連樹木也是泰國運來。」

三大影帝聯手。（電影公司提供）

古天樂指場景媲美秦國實景，他說：「我懷疑在這景拍攝與在泰國拍攝相比更好，搭建佈景非常龐大，有飛機殘骸衝落村寨，又有爆車反車，我感覺比在秦國拍更加好。」青雲指搭建出來的泰國戴金榮村，感覺神奇，他說：「找了一個很大的地方搭了很多實景，茅屋、製毒工場，很大部份爆炸場面都是在這裏發生。」