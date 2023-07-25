失衡凶間｜真實殺人案件作藍本　林千渟被朱栢謙嚇到心寒

寰亞電影「失衡系列」最終章《失衡凶間之惡念之最》將於7月27日上映，昨日（23日）在尖沙咀一戲院舉行優先場。今次電影同樣有三個短篇，監製莊澄和鄧漢強，率領《要命的溫柔》導演李志毅及演員朱栢謙、林千渟、何穎璇和吳鳳鳴、《逃殺》導演李巨源和演員張凱娸、《死亡回憶》導演黃炳耀，以及演員洪瑞珙等出席優先場，與觀眾一同欣賞電影，完場後分享拍攝花絮。今次電影以不同的殺人案件作藍本加以創作，貼近真相令人不寒而慄。

「失衡系列」最終章《失衡凶間之惡念之最》將於7月27日上映。

張凱娸在「失衡系列」第二章《失衡凶間之罪與殺》短篇《頭髮》演出，今次冧莊亮相短篇《逃殺》，角色180 度轉變。她說：「大家認唔認得出我？我就係戲入面嗰個肌肉萎縮症嘅女人，仲令到黑哥（姜皓文）思想混亂，分唔清我同佢老婆。上一套『失衡2』 我飾演一位靚女，可以好Free好放咁演出，今次喺『失衡3』飾演面容扭曲嘅人，呢個角色好大挑戰，因為身體有所限制，要用身體去帶動成個演技，所以我覺得係一個好好嘅經驗。」

張凱娸在「失衡系列」第二章《失衡凶間之罪與殺》短篇《頭髮》演出。

而「女鬼專業戶」林千渟，在短篇《要命的溫柔》中遇上「氣場派」朱栢謙，光天化日演對手戲，竟被對方氣場震攝到心寒，非常難忘。戲中朱栢謙飾演「福哥」有多重身份，是電影燈光師、的士司機、怕老婆的男人和廿四孝爸爸。千渟飾演的「小木」戲中是電影編劇，因為趕車搵場景遇上「福哥」後人間蒸發。朱栢謙笑說：「我作為演員要跟劇本，但本人心裏面唔想咁樣對待佢，佢咁靚不如結識佢，一齊睇戲啦！『福哥』唔係朱栢謙，佢唔識得憐香惜玉。」千渟感嘆角色中的自己太沒主見，才墮入殺手的陷阱。

「女鬼專業戶」林千渟在短篇《要命的溫柔》中遇上「氣場派」朱栢謙。

戲中不少恐怖場景，但最令千渟不寒而慄，竟然是與朱栢謙唯一一場對手戲，她說：「 嗰場係我哋拍日頭戲，喺戶外，朱栢謙埋位前一直都唔睬我，企埋一邊又唔出聲，好似好多嘢諗緊，個氣場好勁。相比擺放好多道具，凝造恐怖氣氛嘅場景，呢場戲更令我心寒。」她問朱栢謙：「你嗰日係咪特登唔同我講嘢？」朱栢謙說出真相：「係，我專登唔同你講嘢，因為你有少少吸引，我有少少怕醜，所以唔敢傾偈，怕露饀 。估唔到造就咗呢個氣氛令你入戲。」他還笑說：「好多人覺得我唔出聲好惡，其實我蘊藏住『愛』！」除了多謝導演指導，他透露研究角色時參考前輩的分享：「佢哋教我去思考：點解要咁做？（指殺人）因為覺得好好玩，如果將玩樂嘅感覺放入去，就好變態！」演過多次女鬼的千渟，對於今次飾演幻想和夢境中的女鬼，感覺很新鮮，她說：「演一隻真正嘅鬼，喺形態、化妝、音樂去帶出恐怖感覺。但今次我嘅角色疑幻疑真，有實際情感，好多嘢想表達，同一般女鬼角色好唔同。」