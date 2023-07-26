奧本海默︱基斯杜化路蘭快問快答瘋傳　秒速了解鬼才導演創作生活

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的最新作品《奧本海默》，日前已於香港及世界各地陸續上映。電影為路蘭自《天能》（Tenet）上映三年後再度推出的新作，自去年宣布上映日期後，便受盡全球「路蘭迷」熱切期待。自路蘭作品《凶心人》（Memento）於2000年上映後，在各地便開始累積影迷，及至《蝙蝠俠》三部曲及《死亡魔法》（The Prestige）等作品陸續上映後，便成為其中一位動向被受關注的荷里活導演，在欣賞由他執導的電影之餘，觀眾亦對路蘭本人及他的創作與生活產生濃厚興趣。

基斯杜化路蘭相隔三年，在《天能》後再度推出新作，並以二戰發明原子彈的奧本海默為劇情主角。（路透社）

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》已於香港上映。（《奧本海默》電影海報）

近日網上瘋傳一段路蘭快問快答受訪短片，揭秘10件影迷未必知道有關路蘭的事，相信影迷在仰慕路蘭的同時，亦希望更了解這位電影作者的思維。路蘭在片段中，分別回應有關電影及個人各五項問題，滿足影迷對他的好奇。

導演基斯杜化路蘭一段快問快答訪問在網絡瘋傳，揭秘這位鬼才導演對電影及其個人生活的看法。（Getty Images）

路蘭首先表示自己10年後仍然會繼續拍電影，沒有轉變創作場地的想法；對於電視劇，路蘭亦決斷、明確地表示自己不會拍攝，意味與拍攝《西部世界》（Westworld）的弟弟Jonathan Nolan並不會在電視框中合作。至於在《蝙蝠俠》三部曲以後，路蘭表示自己不會拍攝其他超級英雄電影；而在眾多著名電影中，《星際啟示錄》（Interstellar）被認為是最出色的一部，而路蘭則微笑表示略過；從《蝙蝠俠》三部曲開始拍攝資源極豐富的路蘭，回應一部高成本的電影會否更有機會成為一部好電影時，則笑指並不會。

預估自己10年仍然會拍電影，並堅持只拍攝電影的基斯杜化路蘭，似乎沒有機會與弟弟Jonathan Nolan在電視框裡合作。（imdb）

基斯杜化路蘭並沒有回應《星際啟示錄》是否他最喜愛的執導作品。（《星際啟示錄》電影劇照）

基斯杜化路蘭明確表示，自己不會在蝙蝠俠以外拍攝其他超級英雄電影。（《蝙蝠俠：夜神起義》電影劇照）

對於有關個人生活及觀點的問題，路蘭表示自己至今仍然拒絕使用智能電話；認為在看電影期間進食並無不妥；他亦能接受觀眾在智能電話或手提電腦上看電影；至於電玩遊戲，路蘭則表示自己不會打機；對於不少電影曾探討、AI人工智能摧毀人類文明的問題，路蘭則表示自己認為不會。

至於生活，基斯杜化路蘭除了拒絕使用智能電話外，亦順應觀眾與科技進步下的需求，希望觀眾能享受觀映體驗。（imdb）

雖然路蘭在簡短的訪問中，並沒有就快問快答環節的問題進一步分享觀點，然而作為一位極其專注認真的導演，路蘭展現出對電影製作的專注、選材的品味以及獨到的電影製作哲學。同時路蘭除了個人生活習慣外，亦一定程度上順應科技與觀眾觀映方式的進步，希望觀眾能夠盡可能享受看電影。