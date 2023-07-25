奧本海默︱經典一幕歷史設定竟然失誤？　影迷發現國旗多咗兩粒星

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導最新作品《奧本海默》（Oppenheimer）取材自第二次世界大戰研發原子彈的真人真事，並以奧本海默的生平為劇情主軸。路蘭製作出名認真細緻，不過今次竟然被影迷發現疑似有重大「錯失」？！

路蘭製作出名認真細緻，不過今次竟然被影迷發現疑似有重大「錯失」。（劇照）

電影背景設定在20至60年代，奧本海默（Cillian Murphy 飾）參與曼哈頓計劃，並研發出轟炸廣島及長崎的首批核武，協助美軍終結第二次世界大戰。其後奧本海默獲得研究人員的熱烈歡呼，當他發表演講時，台下的一眾同伴都揮動著美國國旗，但竟然是現時使用的50星旗幟。

可惜在1945年，當時美國只有48州，所以1945年的美國國旗理應是48星旗，一直到 1959年，阿拉斯加和夏威夷，先後成為美國第49州及50州後，國旗才改為50星旗。

當作本海默發表演講時，台下的一眾同伴都揮動著美國國旗，但竟然是現時使用的50星旗幟。（劇照）

不過由於國旗出錯太明顯，有不少網民都猜測是否路蘭故意的，或者國旗有暗喻。有影迷認為當時畫面是彩色，即是透過奧本海默的視覺，而當時的場景在戲中是奧本海默後來的記憶，即是50星國旗成立後回想往事，故不算犯錯。

背後的國旗是符合1945年的48星旗。（劇照）

另外，當試爆成功，奧本海默回到大本營接受同伴歡呼時，背後的國旗是符合1945年的48星旗，足見路蘭對美術的嚴謹，因而引發網民熱烈討論。至於真相如何，就有待路蘭本人親自解答。