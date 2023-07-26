掃毒3︱劉青雲戲中罕有攬女　女演員突現身郭富城助慶︰攬多次

雲集三大金像影帝劉青雲、古天樂及郭富城主演的港產警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，昨晚（25日）舉行首映禮，三大影帝聯同方中信、袁富華、陳國邦等演員一同出席。



由三大影帝主演電影《掃毒3：人在天涯》今日舉行首映禮，劉青雲、郭富城、古天樂攜同一眾男演員出席。（梁碧玲 攝）

電影難得雲集三大影帝，郭富城表示非常開心：「我同青雲20年冇合作喇、同古仔就12年，隔咁多年冇合作，所以係好特別嘅！」劉青雲亦表示認同：「一切都好順暢同好簡單咁完成咗件事，雖然係遇到好多困難，但係都算順利。」而古天樂亦指：「應該講係好珍惜，我哋三個可能分別合作，但係一齊合作嘅機會係好少嘅！」

當談到劉青雲在戲中有場夜總會戲份，罕有地與女演員又攬又抱，而當中的一位女演員，正正就是現場代表ViuTV做主播的溫穎琦（Ollie），二人更在訪問時相認。劉青雲更大感驚喜：「吓！你嚟嘅？妳染咗髮？」城城隨即笑指：「攬多次嚟睇下！」古天樂亦笑指：「畀個電話佢囉！」青雲愕然期間被問及會否怕醜，他便學古天樂所言：「珍惜啦總之！」

劉青雲罕有在電影與女演員有摟抱戲份，更驚喜於現場與該女演員兼女記者溫穎琦相認，大感愕然！（梁碧玲 攝）

城城在旁助慶要求青雲攬多次女主播。（梁碧玲 攝）

有幸於《掃毒3：人在天涯》裡與劉青雲有摟抱戲份的演員兼女記者Ollie溫穎琦，不單外型亮麗，而且口才了得，經常走訪娛樂要聞。（溫穎琦IG圖片）

拍攝《掃毒3：人在天涯》，三大影帝亦有大量動作、槍戰戲份，城城自言成果得來不易，而劉青雲則笑指：「最輕鬆應該係我啦！因為通常反派都係後面先辛苦嘛！」早前製作團隊釋出花絮，指青雲在甚中一個爆炸場面十分驚險、幾乎波及面部數吋距離，劉青雲笑指：「呢啲成日都有㗎！但係唔怕！我有皺紋！就算花咗都唔覺嘅！所以唔駛擔心！」而戲中青雲造型有一頭鬈髮，今日首映亦以同類髮型現身，青雲：「我呢幾日搞㗎！仲有頭髮就Keep住啦！」

郭富城表示與劉青雲20年沒合作、與古天樂亦未合作12年，感覺機會難得。（梁碧玲 攝）

劉青雲笑指拍攝爆破戲份不時非常驚險，但笑指自己有皺紋、不怕破相。（梁碧玲 攝）

古天樂日前於美國返港，並於紐約獲得成就獎：「好開心嘅！我覺得係一個榮幸啦！今次藉住攞獎都可以宣揚到香港電影！」古天樂得獎同時亦入圍奧斯卡評委，他表示：「冇諗過啦，第一！其次都收到信件，嚟緊會參與開會、入圍可能要睇啲片、畀分咁樣。」