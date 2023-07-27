《奧本海默》堅稱「零」CG　片尾名單過百特效人員被消失惹爭議

電影《奧本海默》由宣傳開初，已說明會追求真實感，採用「零」CG拍攝手法製作，當初不少人還笑說是否要引爆真的原子彈去完成拍攝？不過電影上畫後，開始有很多人質疑這講法有誤導之嫌。其中電影《奧本海默》的視覺特效工作室 DNEG，日前便出文證自己有份參與當中的特巧製作，而對於電影完結時登出的特效工作人員名單只有27人，比真實數字的160多位少了100多人，引起業界的不滿。



《奧本海默》使用IMAX 65mm及Panvision 65mm的攝影機拍攝。（《奧本海默》電影花絮照）

事實上今次的「零」特效引起爭議，關鍵在於大家的定義分別，大家熟悉的電腦特效（CGI），是透過電腦程式由零到有，憑空創作出各種畫面和角色，另一樣是視覺特效（VFX），在現存的影像畫面上加添不同效果。而今次導演路蘭就運用了視覺合成技術（Compositing），以全實景的影片合成出想要的效果，所以得出的畫面都是有實拍得來，故定義為「零」特效。

業界人士公開片尾名單，顯示只有27名特效員工被列在內。（網上圖片）

根據《Cartoon Brew》報導，在《奧本海默》上映後，業界表示在片尾名單只找到了27位視覺特效師的名字，其中有10名是主管級，只有10多名是一般員工，比例之不均令業界質疑。事後有人對比負責視覺特效的公司，DNEG所公開的工作人員名單，全體員工其實多達160位，深信《奧本海默》的片尾名單漏數了超過80%的視覺特效團隊，而今次亦是DNEG第八次跟路蘭合作。

對於特效定義的分歧，成為「零」CG的爭議。（《奧本海默》劇照）

有指片商之所以遺漏上百名的視覺特效師名單，不是刻意隱瞞或忽視，而是片長問題，但此說法即時被轟不合理，事關本身片長都已經長達181分鐘，出多百多個人名都只是多20秒，說法不成立。亦有人指荷里活向來都沒有註明視覺特效工作人員的名字，因為大部分視覺特效專員並沒有加入工會，因此當片尾字幕被遺漏時，相關人事都無法追討，工作室亦不會受到懲罰。

羅拔唐尼於《奧本海默》裡飾演路易斯斯特勞斯，是原子能協會的創始成員。（《奧本海默》電影劇照）

而電影製作人兼視覺特效總監 Hugo Guerra，則在 Twitter 評論該事件指︰「你知道了，《奧本海默》擁有 DNEG 的 27 名視覺特效團隊（包括整個視覺特效團隊）。看起來只是合成，沒有CG。」