《藍甲蟲》落實8月暑假壓軸上畫　造型被指似混合鐵甲奇俠蜘蛛俠

華納兄弟影片最新的DC超級英雄電影《藍甲蟲》（Blue Beetle），將於今個八月暑假壓軸登場。故事講剛從大學畢業的海梅維耶斯（索洛馬里達那 飾），本以為可以一展抱負，卻發現老家今非昔比。他還在摸索自己人生目標時，卻在不由他選擇的情況下，意外獲得來自外星的「聖甲蟲」，更選擇了他成為共生宿主。海梅擁有一副神奇盔甲及超乎想像的超能力，命運從此改寫！

《藍甲蟲》是今年DC繼《閃電俠》後另一獨立超級英雄電影。（《藍甲蟲》劇照）

繼《閃電俠》後，DC再推出全新超級英雄《藍甲蟲》，演員陣容包括，包括《眼鏡蛇道館》索洛馬里達那（Xolo Maridueña）、《雷神奇俠》亞卓安娜拜拉薩（Adriana Barraza）、《毒梟》達米安阿卡薩（Damián Alcázar）、《鐵血戰士》艾皮狄亞卡莉歐（Elpidia Carrillo）等。

然而在《藍甲蟲》預告推出後，片中藍甲蟲的超級英雄裝甲造型卻惹來外國網民不滿，指藍甲蟲在多方面抄襲Marvel旗下的超級英雄，疑似將鐵甲奇俠（Iron Man）、蜘蛛俠（Spider-Man）及《蟻俠》（Ant-Man）系列的Yellowjacket不同造型元素結合，被批評毫無原創成份，電影尚未上映已引來極大爭議。